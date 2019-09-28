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獨／郭台銘感恩之旅下一站在台中！「雙母雞」互信待考驗　看板計畫恐延期

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▲▼郭台銘粉絲見面會。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲郭台銘粉絲見面會台北場。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘在「感恩之旅」台北場終於現身，大談競選的心路歷程，會中播放「參選版」影片，惹哭台下粉絲，也預告重心將轉至立法院，「許年輕人一個未來」。據悉，郭台銘下一站感恩之旅將前往台中和高雄，希冀透過一系列下鄉安排，替郭家軍進攻立法院儲備能量，但與台北市長柯文哲合作拍「雙母雞」看板的計畫，恐因喬不攏立委名單的分配，延至10月中下旬。

根據《ETtoday新聞雲》之前掌握的獨家訊息指出，郭台銘與昔日盟友台北市長柯文哲之間的合作重心將轉往立法院，9月25日，雙方陣營開會時，就談妥將在9月底以前完成宣傳照的拍攝，10月2日、3日將有第一波立委參選人與郭柯兩人合掛的看板正式上線，郭柯兩人也將以「雙母雞」陣勢全台輔選，口號也將沿用柯文哲所建議的「台灣重開機」。

不過，雙方合作進攻立法院的計畫，目前仍存在一個現實的問題，亦即郭家軍究竟要用「無黨籍」參選還是「台灣民眾黨」。

在郭陣營內部，有一派聲音認為，站在極大化第三勢力的角度，應該和民眾黨合作，讓郭台銘子弟兵能列入民眾黨不分區名單。另一股聲浪則主張，若不分區立委的佈局配合柯文哲，郭台銘也無法培養自己的人馬，若民眾黨選的好，正統「郭家軍」將被民眾黨稀釋，若選不好將一起陪葬，況且競選過程中消息頻頻走漏，也讓郭陣營深怕遭到利用。

對於柯陣營放話導致合作破局的案例，知情人士表示，早在郭柯王三方合作一開始就曾發生過，例如8月18日，原本三人要到桃園參加「世界佛教青年僧伽會第16屆年會」，當時就因為柯陣營先釋出訊息，讓其他兩陣營大為光火，以「不出席」表達不滿。

知情人士還說，當時經過協調，郭柯王三方在8月23日成功合體，之後柯陣營因為對郭台銘的參選抱有相當大的信心，態度也因此趨於低調，就等郭台銘做最後參選的決定，雖然最後郭台銘不選，雙方仍默契十足，讓第三勢力進攻立法院的態度也高度一致。

▲▼柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）

未料，在郭台銘退黨並退選「一身輕」後，柯文哲心腹蔡壁如稱「郭台銘前8天就做出不選的決定」，此言一出立刻讓外界解讀郭台銘在演一場政治大戲，讓郭陣營相當不滿。儘管事後蔡壁如解釋這個是她個人感受和判斷，但已侵蝕雙方的互信。

知情人士坦言，柯陣營確實也幫很多忙，只是郭台銘的團隊不習慣媒體操作，以前在鴻海，商業機密就是到最後一刻才會發布，但政治上就是訊息很快就會流出去，郭台銘也曾在會議中抱怨，「為什麼昨天開完會，今天就見報？」

知情人士透露，這次和民眾黨合作，內部也有人憂心會遭到柯陣營利用，但是對郭台銘團隊而言，「老闆決定什麼就是什麼」，以目前的情況，郭台銘依然認為自己和柯文哲要改變台灣政治文化的態度高度一致，枝微末節之事，不會是郭台銘在意的。

以郭台銘「感恩之旅」台北場為例，現場不但特別讓之前連署要推出繡有「中華民國」臂章的AI娃娃曝光，也特地準備了「參選版」影片，這一切的安排，就是要破除外界所言郭台銘參選是一場政治大戲。知情人士表示，郭台銘和柯文哲的政治理念無庸置疑，合作大方向是確定的，雙方團隊的磨合需要更細膩處理。

▼郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲▼郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

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