新北發放重陽敬老金　瑞芳警全程護鈔...意外助倒退嚕輪椅婦

▲ 新北發放千萬重陽敬老金，瑞芳警全程護鈔防詐。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

九九重陽節即將到來，新北市政府依照往年慣例致贈設籍新北市滿6個月且今年度重陽節當月已年滿65歲以上老人重陽敬老禮金，年滿100歲以上每人1萬元，90歲至99歲每人5000元，80歲至89歲每人2000元，65歲至79歲每人1500元；瑞芳警分局28日動員警力護鈔，並協助區公人員發放禮金，同時警方呼籲千萬不要被歹徒詐騙。

瑞芳警分局指出，由於為了方便民眾領取，發放日期訂於28日。這筆鉅款於發放前一天由員警全程護鈔，清點完畢後，交由轄區派出所安置在所內的槍械室內，24小時由員警荷槍實彈保管守護安全，直到28日早上送往各發放點，警方全程緊盯戒護。

▲ 新北發放千萬重陽敬老金，瑞芳警意外助「倒退嚕」輪椅婦。

一大早有民眾扶老攜幼在各發放點排隊等待領取，其中發生一些溫馨小插曲。一名外勞帶著要領年金的長者前往發放點時，由於天雨路滑，加上該處是一處大斜坡，輪椅竟開始倒退。該處戒護的瑞芳派出所警員陳柏全見狀，在電光石火間衝上前一把拉住，免於一場意外發生。

瑞芳警分局長陳杏結表示，為避免於發放及保管過程中，遭有心人士伺機搶奪、詐欺、竊取或扒竊，在每一發放點處也會增派員警到場協助守護安全，並加強宣導各項防詐騙等知識，讓每一位長者都能開心過重陽。

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