夜市券好康再加碼！經部：第二波500萬張10月中發放

▲經濟部中部辦公室自本月16日發放夜市抵用券，全台共有83處夜市可適用。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者林淑慧／台北報導

200元夜市抵用券的小確幸再加碼！經濟部中部辦公室表示，昨（27）日已寄出第一波夜市抵用券，預計10月中旬，將再發放第二波500萬張夜市券，預估將能帶動超過17億元的消費產值。

官員表示，經濟部中部辦公室自本月16日發放夜市抵用券，全台共有83處夜市可適用，第一波總計發放290萬張抵用券，中辦百名同仁全台夜市走透透，預估九月底就會收完第一輪夜市的抵用券，最快二天內核銷撥款，展現體貼攤商的行動力。

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依據統計，目前已回收的夜市抵用券以逢甲夜市的張數最多，在第二波夜市券發放後，截至今年底可望再增加290萬人次的觀光人潮，預估其中約有三至五成訪客會到夜市消費，目前已有超過7200家旅宿業者參與方案。

▲經濟部表示，第二階段夜市券總計發放將近500萬張，昨（27）日已寄出第一波夜市抵用券。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）

究竟夜市抵用券怎麼用、又有哪些該注意的事情？經濟部也透過懶人包一一為民眾解答。

領取管道

自由行旅客只要入住有參加交通部觀光局優惠活動的旅宿業者，在登錄觀光局補助系統，辦理身分證字號檢核後，除可獲住宿1000元折抵外，每房經濟部將再發給夜市抵用券，每一身分證限領取一次。抵用券將在入住旅店的時候由旅店發放，每房住宿一夜可以領200元，券上還會加蓋旅店住宿章。

可使用夜市

全台共有83處合法夜市可以使用抵用券，抵用券上會印上可使用地點的QR code，只要掃描就可以知道在哪裡能用了！

包括基隆廟口夜市、台北饒河街夜市、寧夏夜市、士林夜市、景美夜市、新北市樂華夜市、台中逢甲夜市、嘉義文化路夜市、台南花園夜市、高雄六合夜市、宜蘭羅東夜市、花蓮東大門夜市等；另金門針對10月的高粱老街風獅爺文化季、芋頭節，活動時段的聚集攤販也可用夜市抵用券。想查詢適用的夜市名單可在FB搜尋「台灣夜市go」（https://www.facebook.com/NMgo.tw/）查詢。

▲經濟部發放的200元夜市抵用券分為50元的4張，使用的時候無法找零，且必須蓋有旅店住宿章才能使用。（圖／經濟部提供）

使用期間

不分平假日，使用期間從今年9/16到今年12/31截止。

注意事項

200元夜市抵用券分為50元的4張，使用的時候無法找零，且必須蓋有旅店住宿章才能使用。

此外，抵用券還規定不可「跨區」使用，若所處的地區沒有合法登記的夜市，則可以到跨縣市、到同一區其他縣市的夜市。舉例來說，像是新竹的旅客可以將抵用券拿到新北、台北等地使用（同屬北區），而宜蘭、花蓮、台東及澎湖金門馬祖等地拿到的折價券，就沒有消費區域限制。

另外也要注意，並不是夜市中的所有攤商都能使用抵用券！抵用券必須在合法登記夜市中、有繳清潔費的會員攤商做使用，管理委員會都有會員名單，經濟部會發給管理委員會標籤貼紙，讓攤商做標記使用。

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