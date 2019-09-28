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我特師我驕傲！　學生：老師對我付出多到不可理解

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▲▼ 。（圖／新北市教育局提供）

▲蕭偉智上課情形 。（圖／新北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

桃子腳國中小資源班老師徐筱清與文山國中資優班老師蕭偉智獲教育部表揚優良特殊教育人員。兩位老師在不同的特教崗位上，發揮特教專業，用心的守護、陪伴學生，獲獎可說是名符其實。

徐筱清除了擔任學校身心障礙資源班教師、特教組長，服務所在學校的特教孩子外，也曾借調過新北市政府教育局，參與特教行政推廣工作，期望用自己的特教專業，維護新北市每一位特教學生的權益。一位畢業多年的黃同學，每年都會回來看徐筱清，他說，「徐筱清老師好像是我人生第一個老師，第一個慢慢教會我的老師。」

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徐筱清說，投入特教工作是熱愛生命的表現，特教老師若能熟悉各項校內外資源、了解行政流程及內涵並與各種不同專業人員交流與合作，就能提供特教學生及家庭更完整的支持。「我會繼續努力做讓自己跟孩子都幸福的事情，我願大聲、驕傲的說我是一位特教老師」。

▲▼ 。（圖／新北市教育局提供）

▲徐筱清從教育部長潘文忠手中接下優良特殊教育人員獎座。（圖／新北市教育局提供）

除了身心障礙學生外，資優學生也是特殊教育的服務對象。蕭偉智擔任資優資源班教師長達十年。學生眼中的蕭偉智不僅是擁有知識和能力，更多的是做事態度認真、擁有智慧和熱情。學生曾說，「偉智老師帶給我很大的價值觀衝擊，原來一個人可以這麼努力，他對學生的關心與付出多到不可理解。若將來我有能力可以帶學生作研究，我會把偉智老師當作一生的楷模。」

▲▼ 。（圖／新北市教育局提供）

▲徐筱清上課情形 。（圖／新北市教育局提供）

蕭偉智認為，教育是瞭解，是尊重，是引導，是等待，更是身教，關鍵在於授人以「漁」，而非授人以「魚」。助人工作者要能跳出傳統框架而回歸教育本質，把學生的小事當大事，與學生們一同學習。
新北市教育局長張明文表示，照顧好每一位特殊教育學生除了是教師的責任外，教育局更是責無旁貸。新北市教育局會持續精進特殊教育工作之推展，重視特殊學生的需求，建構更完善的特殊教育制度。
 

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