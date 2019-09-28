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新榮戲院30日熄燈前　市府教師節慰勞教職同仁

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▲▼ 新榮戲院看首席指揮家。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉市府教師節招待教育同仁新榮戲院看首席指揮家。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市二輪戲院「新榮戲院」30日即將歇業，市府團隊特別安排在28日教師節當天，邀請老師們前往新榮戲院看電影，讓老師們再度回味小時候至新榮戲院觀戲的美好記憶外，也獻上對老師的感謝。嘉義市長黃敏惠前往感謝所有老師的辛勞，更謝謝新榮戲院這麼多年來服務市民鄉親。

▲▼ 新榮戲院看首席指揮家。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 新榮戲院將於30日熄燈。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，教師節表達對教育夥伴最大的感謝，安排老師們來到最有意義的「新榮戲院」觀賞勵志、充滿能量的電影，藉由《首席指揮家》這部電影，要向所有教育夥伴們表達感謝與敬意。

▲▼ 新榮戲院看首席指揮家。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義市教育同仁與新榮戲院店東夫妻合照。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處表示，在教師節邀請老師看電影，最主要希望平日在教育崗位上對孩子無私奉獻的教育同仁，能夠透過老戲院巡禮，放鬆一下身心，與家人一起共享和樂溫馨的家庭時光。

市府表示，新榮戲院是嘉義市目前唯一一家二輪片戲院，幾乎是陪伴著嘉義人共同成長。今天，新榮戲院老闆江金富，更捐贈了2組膠捲放影機給大同國小，代表著將寶貴的電影資產繼續傳承。市府更將江金富夫婦與新榮戲院合影的影像，製作成雷雕檜木藝術品，由黃敏惠市長頒贈給江金富夫婦留念。

教育處表示，本次邀請老師欣賞的電影為《首席指揮家》。本片為真人實事改編，敘述女性指揮家安東尼婭布麗可（Antonia Brico）靠著持續不斷的努力及毅力，打破時代的枷鎖，創辦史上第一個女性交響樂團，獲封為「史上最偉大女指揮家」的故事。透過本部激勵人心的勵志故事，期盼能鼓舞老師用不同的觀點來看待學生並能激勵學生持續努力，邁向自我目標前進，培育出優秀的嘉義棟樑。

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