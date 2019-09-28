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揪人妻女業務摩鐵開房3小時挨告　工程師喊冤：只有純按摩

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▲性侵，早洩，外遇，性無能（圖／示意圖／記者黃克翔攝）
▲陳姓博士研究員與人妻陳女私下經常外出吃飯。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳凱力／新竹報導

工研院一名陳姓博士研究員與保險業務人妻外遇不倫，2人至摩鐵開房被保險員的丈夫抓包後火速放生，丈夫並控告2人通姦及向小王索賠45萬元。因查無2人炒飯證據，因此通姦罪獲不起訴，但民事部份，法官認為，2個已婚男女相揪去摩鐵，顯已超越男女正常交往，判博士研究員應賠10萬元。

判決指出，37歲工研院陳姓博士研究員因買保險結識業務員人妻陳女，2人私下經常外出吃飯，因陳女與軍人丈夫聚少離多、感情不睦，同是天涯淪落人，2人開始相互成為知己，更一發不可收拾變成不倫戀。

2018年12月某日中午，陳男與人妻一起去吃高檔日本料理，餐後再前往摩鐵休息，3小時候才分道揚鑣。

軍人夫發現妻子與陳男到摩鐵開房間3小時，2人還在LINE討論妻子的感情生活，其中甚至提到「陳女是否要與軍人夫離婚」，軍人夫質問妻子並在2天後與陳女閃電離婚。之後軍人夫怒控2人妨害家庭罪嫌，但因檢方認定2人雖有開房間，卻無證據證明有發生性關係，因此獲不起訴。軍人夫不甘心，再向民事法庭提出損害賠償之訴，索賠45萬元。

陳男向法官坦承與人妻去摩鐵開房間，但否認有發生性關係，2人只是純按摩而己，由於人妻在LINE上表示正與軍人夫辦離婚，因此與其他男子出去並沒問題，且當天是人妻先喝酒醉，才帶她去摩鐵按摩，後來對方丈夫發現此事並與她閃電離婚，自己都懷疑遭到仙人跳。

法官調查發現，陳男與人妻確有開房間，陳男詢問人妻辦理離婚的狀況，2人在摩鐵也談到雙方的夫妻關係。法官認，陳男明知人妻尚未完成離婚手續，就與對方去開房間，顯然已超越正常異性朋友交往。

法官認，事發當時，陳男與人妻仍各自在婚姻中，2人具有相當的社會經驗，就算去摩鐵不是發生性關係，但以社會常情看來，已婚男女到摩鐵共處一室，已逾越已婚者與異性友人社交的程度，認定陳男未嚴守已婚男女份際，侵害他人婚姻幸福，情節重大，因此判陳男應賠10萬元給人夫。

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