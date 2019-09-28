婦人跌倒自家躺地板8小時　「真的很痛」她打119破門救出送醫

▲▼ 獨居老婦跌倒自家中，消防同仁破門後將其送醫。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市文雅街79歲鄭姓獨居婦人27日上午8點，不慎跌倒自家住處爬不起來，獨自倒臥在地上8小時後，因頭部及右腳疼痛難耐才打119，嘉義市消防局蘭潭分隊獲報，破門而入，將她送醫。

▲▼ 老婦跌倒。（圖／記者翁伊森翻攝）

蘭潭分隊救護人員抵達現場時，發現該住戶大門深鎖無法進入，帶隊小隊長黃炳文小隊長先請指揮科與該傷者連絡，經確認傷者在二樓無法下樓開門，消防同仁立即架梯上二樓查看，發現該鄭婦跌倒在地上，同仁利用橇棒建立開口並引導傷者將門鎖打開，入室後救護人員立即評估傷者狀況，發現傷者臉部及頭部血腫、右腳膝蓋疑似骨折，生命徵象穩定，救護人員為避免搬運時傷勢惡化，將其右腳用夾板固定，隨後使用搬運墊將傷者從二樓搬運至一樓，送往聖馬爾定醫院診治。

鄭婦表示，兒女長期在北部工作，起床盥洗卻因雙腳無力不慎從床上跌倒在地，獨居一個人原想說休息等疼痛緩解，但右腳疼痛感持續不退，只好向119求救。

市府消防局表示，有跌倒風險的場所應考慮設置安全防護措施，避免憾事發生。家屬應定期與家中長者聯繫，遇有身體稍有不舒服時應立即就醫，勿等到病情嚴重才送醫急救。