限制級女直播主裝單親媽「沒錢養兒」　詐男網友1萬秒鎖Line

▲限制級聊天室女直播主佯稱單親媽媽，詐騙無知男網友。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名從事網路直播主的陳姓女子，利用男子對其傾心機會佯稱單親需要資助，向男子前後借了1萬元，等對方要求還錢時，立即封鎖對方Line神隱不見蹤影，被害人心有未甘，向板橋警方報案，員警根據匯款帳戶查到女子身分，日前通知她到案，訊後依刑法詐欺罪送辦。

據瞭解，這名30多歲的女直播主長相姣好，平常穿著清涼擔任限制級聊天室直播主，網友必須透過平台加入會員，購買點數，才能上網與她聊天談心，一睹芳澤，也許就是因為只能透過網路聯繫，電腦螢幕後充滿神秘感，也吸引許多宅男甘願乖乖掏錢。

▼直播主用LINE詐騙完網友後就將她封鎖。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，上個月一名30多歲的林姓男子透過網路認識陳女後，驚為天人，雙方互留Line聯繫，陳女向對方稱因單親養兒缺錢，開口借款新台幣5000元，林男心軟答應後匯款，陳女見對方好騙，事隔一天又再度借款5000元，林男雖內心存疑，但見陳女口若懸河講得相當可憐，又匯給她5000元，陳女也允諾約支薪後見面還錢。

林男自認幫助單親媽媽是做善事，沒想到到了還款日，約對方出面還款，陳女不是用工作忙、臨時有事等理由拒不見面，就是不讀不回，讓林男相當氣憤，被放鴿子幾次後，直覺對方根本是騙子，於是向警方報案，怒告對方詐欺。

員警循線追查到這名女直播主身分，昨日通知她到案說明，員警懷疑她不只一次利用直播主身分誆騙網友，目前正擴大清查是否有其他被害人受騙上當，詢後先將她依詐欺罪移送偵辦。板橋警方也呼籲，網路世界虛幻飄渺，最好不要有任何金錢借貸行為，避免受騙上當，如有其他遭詐被害人也請盡快出面報案。

▼限制級聊天室擁有眾多高顏值女主播吸引宅宅上門。（圖／記者陳豐德翻攝）



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