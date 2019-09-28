快訊／蔡英文：對岸不希望我連任　他們希望選出對北京低頭的政權

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文28日出席全國黨代表大會，在致詞時表示，2020這一戰，對手不只在國內，更在對岸，對岸的文攻武嚇和政治介入只會更多，不會更少，「他們最不希望蔡英文連任，最不希望讓民進黨國會過半。他們希望台灣選出一個凡事對北京低頭，不敢買戰機、也不敢撐香港民主的政權。」

蔡英文表示，在四年前，在桃園舉辦全代會，當時以總統候選人的身分告訴大家，如果人民讓我們執政，我們就要全力以赴，完成對人民的承諾，「今天，就是我們檢驗自己的時刻。」

蔡英文說，跟世界上所有政黨一樣，執政就是挑戰的開始，會得罪人，也會有不盡如人意的地方。不過，民進黨確實是一個有韌性的政黨。歷經挫折之後，總是會再站起來。

蔡英文表示，2008年的時候，所有人都說我們20年內不會執政，「2018年底的時候，所有人都說，民進黨不可能連任，但是我們都撐住了。

蔡英文強調，她提醒大家，民進黨的韌性，不只是因為會調適，更是因為每一次遭遇挫折時，台灣人民都願意伸出手拉一把，「這一段時間以來，我要特別謝謝卓榮泰主席領導的黨務改造和年輕化，謝謝行政院蘇貞昌院長的有感施政，謝謝立法院柯總召帶領黨團折衝法案進度。」

蔡英文也感謝今天到場的游錫堃前主席、姚嘉文前主席、許信良前主席，蘇嘉全院長、陳菊秘書長，「我們地方執政優質的首長、還有行政團隊成員。這個團隊會合作無間，全力打贏2020這場選戰！」

對於2020這一戰，蔡英文表示，我們的對手不只在國內，更在對岸，對岸的文攻武嚇和政治介入只會更多，不會更少，「他們最不希望蔡英文連任，最不希望讓民進黨國會過半。」

蔡英文說，他們希望台灣選出一個凡事對北京低頭，不敢買戰機、也不敢撐香港民主的政權，「今年一月，北京的態度已經表達得很清楚，在北京所謂的『九二共識』中，幾乎沒有中華民國的空間。屈服於北京的壓力，附和他們的共識，中華民國才會消失、台灣才會消失。」

蔡英文強調，國際局勢瞬息萬變，我們不能停留在舊觀念，民進黨人要有新使命，下一個階段，我們的使命跟任務，就是要用全球的思維，來突破兩岸的框架，「台灣不該只是兩岸架構下的台灣，更應該是世界的台灣，台灣人的眼光，不能只停留在台灣海峽，更要看向浩瀚的太平洋。」

蔡英文說，壯大台灣，連結世界，這就是處在歷史時刻的民進黨，不能迴避的責任，2020不管是台灣派，還是中華民國派，是老一代、中生代，還是新世代，挑戰當前，攜手才能克服難關。」

▲蔡英文出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）



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