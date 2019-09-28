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快訊／澄清蔡壁如個人感受　郭台銘首度公開「參選影片」：9/11就已經拍好了

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記者蔡文鈴、呂欣玫、張乃文／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘退出2020總統大選後，28日舉行「郭台銘感恩之旅」粉絲同樂會回饋廣大果凍粉，活動最後更曝光已經拍好的「參選廣告」當作「彩蛋」，讓現場粉絲又驚又喜。

其實在郭台銘宣布退選後，他的幕僚劉宥彤接受廣播節目訪問時就表示，影片在國民黨31位大老登報聲明前就拍了，且當時就已經準備好「參選」跟「不參選」兩個版本。

劉宥彤在今天的感恩見面會上也強調，播放參選影片是在9月11日就已經拍攝好的，全部腳本、內容、場景設計的方式，都是照要參選的方向走。至於不參與連署的影片，她說，只是當初做的一個「小小準備」，但「很抱歉我們最後播了那個小小的準備」。

劉宥彤指出，之所以會公開這支「無緣看見」的參選影片，主要是因為先前北市府顧問蔡壁如在接受專訪時說在9月9日有感受到郭台銘不選的感覺，但那也只是她私人的感受，雖然不曉得過程是怎麼發生的，很多人還是會把這整件事情視為中華民國政治史上的關鍵8日，而這些話好像也是台北市長柯文哲說的，所以郭台銘心裡會覺得對於柯媽媽、這段時間支持他的人，如果他們或外界誤會了他在那段時間參選的決心，郭台銘會覺得非常難過。

劉宥彤強調，郭台銘不希望這關鍵8天讓所有支持他的人認為這是一場政治戲碼，或是欺騙了大家的感情，所以特別把這支從來沒有機會放在台灣人民面前的連署影片播給大家看。

▲▼郭台銘感恩之旅台北場彩蛋影片。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲郭台銘感恩之旅台北場彩蛋影片。（圖／翻攝自郭台銘臉書，下同）

在參選版影片中，郭台銘提到，曾幾何時台灣人必須分藍綠、分階級、分省籍？明明是命運共同體卻彼此互嗆，遇到選舉就吵成一團，能不能有一位領袖，只為2300萬人民的幸福而戰，沒有政治包袱，沒有下一次選舉考量，只有為中華民國更富強這個目標努力向前。

郭台銘強調，經過這些日子的思考，他沒有辦法放棄，挺身改變台灣，中華民國更富強，「我有能力讓年輕人敢生孩子，我有能力讓台灣走出經濟困頓，我有能力讓文官不需為政治效力、專心做事，我有能力讓兩岸不走向戰爭、和平共好，如果我選擇冷漠不理、獨善其身，我的生活應該會舒適平順，但我走完這一生時我要如何交待？因為上天多年來，在企業界、在兩岸、在國際舞台上磨練我，給我豐富的經驗和人脈，為的就是在這關鍵時刻帶領台灣；幫助台灣，在世界經貿的版圖中站穩腳步、重返榮耀，我怎能獨善其身而不兼善天下？我的良心如何過得去？」

郭台銘說，最終他選擇了一條辛苦的路，即使沒有政黨奧援，憑著他對中華民國的熱情，他願意為2300萬人民的未來，拚博一戰，我渴望能成為台灣人民親自提名的總統候選人，他邀請大家連署郭台銘，百萬連署就是郭台銘的參選徵召令。

▲▼郭台銘感恩之旅台北場彩蛋影片。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲▼郭台銘感恩之旅台北場彩蛋影片。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

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