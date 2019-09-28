惡少激將「敢不敢綁架？」腦傷男衝動持槍綁婦　掌摑、抓頭撞牆還行搶

▲警方循線逮捕持槍行搶的賴姓男子。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

腦部車禍受傷的賴姓男子在友人許姓少年慫恿「敢不敢去綁架」下，竟持玩具槍綁架廖姓婦人，不但將其毆打成傷、還搜刮財物，遭依強盜罪送辦。台中高分院認為，賴男情有可原且有悔意，並與對方和解，但他曾犯下竊盜罪判刑，已不適用緩刑及自由刑，最後判他2年徒刑，執行前令入相當處所監護2年，全案還可上訴。

17歲許姓少年與神岡廖姓婦人兒子曾發生糾紛；2018年6月4日，許少與頭部曾車禍受傷過的21歲賴姓男子聊天時，激他嗆聲說「敢不敢去綁架？」賴男因左側大腦腦傷，顱內出血與蜘蛛網膜下出血等傷勢，治療後有注意力不足過動症、器質性腦徵候群，整體認知功能、判斷能力下降，因而衝動控制及問題解決能力較弱，認知功能屬中度障礙，禁不起激將的他，當場說好。

▲警方起出做案用的玩具槍，並將遭騎走的電動機車等贓物帶回。（圖／資料照）

許少拿出繩子和空氣槍交給賴男，並告知60多歲廖婦認識他，當天下午先由賴男進入假借要借廁所，再走出門外拿空氣槍，回頭恫嚇廖婦「乖乖讓我綑綁，若反抗就讓妳吃子彈」、「妳女兒在何處？何時返家？」等語。他隨後將客廳監視器鏡頭拔掉丟地上，再掌摑廖婦並推她的頭去撞牆，接著將她推倒在地，再用繩索將她雙手反綁，並將她拖行至廁所，用廁所內毛巾矇住其雙眼，並關上門。

賴男接著打電話叫許少進入屋內，一起搜刮財物，包括手機、相機、護照、身分證件、印章等物，最後連廖婦的電動機車都騎走。廖婦女兒返家後發現立刻報警，警方也先後逮捕2人，起出贓物及犯案空氣槍及繩索等，並將2人移送法辦。

台中地院審理後，依共同攜帶兇器侵入住宅強盜罪處2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應提供120小時義務勞務，服刑完畢或赦免後，令入相當處所，監護2年。檢察官認為判太輕，提起上訴。

台中高分院法官審酌，賴男因腦傷導致辨識能力降低，又遭許姓少年慫恿才犯案，犯後極具悔意，且與對方家屬10萬元達成和解，對方家屬更在法庭上幫賴男求情稱「很同情賴男，但許姓少年很惡質！ 」等。但賴男先前曾犯下竊盜罪判刑，如今又犯下強盜罪，可見緩刑及自由刑已無法達到遏止作用，改判他2年徒刑，執行前應令入相當處所監護2年。

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