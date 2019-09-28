老虎軍團郭粉怒罵韓國瑜「畫唬爛」　挺郭台銘：不要把我當病貓

記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團董事長郭台銘28日舉辦粉絲見面會，開場帶領大家一起唱國歌，粉絲看到郭台銘現身後齊聲呼喊「選總統」氣氛相當熱烈。還有三位郭粉上台發表為何支持郭台銘的原因，其中一位「台中老虎軍團」的郭粉「張先生」，怒罵國民黨總統參選人韓國瑜，認為他的政見在「畫唬爛」，「老虎不發威，不要把我當病貓。」

第一位郭粉吳先生表示，郭台銘是一位有能力的領導者，若大家認為國家的退休政策很糟糕，「交給郭台銘操盤，大家就會放心，郭台銘會把這筆錢好好的運用。」

▲郭台銘粉絲見面會。（圖／郭台銘辦公室提供）



第二位郭粉是來自台中老虎軍團的「張先生」，當初在郭台銘還未確定是否參選總統時，他在台中擺攤替郭台銘連署七天七夜，他一直深信「相信郭台銘、台灣一定贏。」

▲郭台銘粉絲「張先生」見面會上台致詞，狂罵韓國瑜。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

張先生表示，郭董說0-6歲國家養、還要做有百億身障基金、加入FTA自由貿易協定，要帶大家賺錢，「我相信你是最會賺錢的人」，更批評看了韓國瑜的政見，「賺大錢發大財、放眼世界、征服宇宙，塞子說、棋子說，弄得我一頭霧水，根本就是胡說八道，我認為他瘋了、郭董贏了。」

張先生替郭台銘抱不平，大家一直說郭台銘端牛肉，他反而覺得「韓國瑜一直再畫虎爛，我們郭台銘就是經濟知識，韓國瑜的腦袋我不知道裝什麼」，更怒嗆「老虎不發威，不要把我當病貓」，帶領全場喊話「老虎出閘，相信郭台銘，台灣一定贏。」

▲郭台銘粉絲見面會，與全場粉絲大合照。（圖／郭台銘辦公室提供）



第三位郭粉「徐先生」是一位殘障人士，起初支持郭董時受到許多人的霸凌，他在台上不斷哽咽敘述在網路上遭到言語霸凌，只因為他支持郭台銘的身障基金政策，被網友罵米蟲，認為國家為什麼要養這種人，他希望大家要能尊重不同意見，不要隨意謾罵。

▲郭台銘粉絲見面會「徐先生」上台致詞。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）



之後，郭台銘宣布不選了，他去醫院回診時有人問他「要怎麼辦」，他知道郭台銘就算不選，也已經承諾一定會實現百億身障基金計畫，因此相當感謝郭董，最後獻唱給郭台銘一首歌曲《隱形的翅膀》，希望這雙翅膀可以帶郭台銘飛進總統府。

▲郭台銘與粉絲一起大合唱《隱形的翅膀》。（圖／翻攝郭台銘臉書）

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