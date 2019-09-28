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民進黨歡慶創黨33周年　民眾黨：藍綠不論換誰執政都沒差

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▲▼柯文哲赴台北市議會市政報告備詢,柯文哲。（圖／記者季相儒攝）

▲柯文哲。（資料照／記者季相儒攝）

記者黃巈禾／綜合報導

民主進步黨33周年黨慶及全代會28日登場。對此，台灣民眾黨在臉書批評，「藍綠兩黨不論換誰執政，幾乎沒有本質上的差異，兩黨唯一的差別，只在於統獨意識形態」。

民眾黨表示，民進黨自1986年成立至今已有33個年頭，其歷史淵源則要追朔到黨外運動時期，在這條台灣民主開墾的道路上，諸如黃信介、康寧祥等前輩一路以來披荊斬棘，為後人奠定了基礎，進而在1996年進行總統直選，完成台灣第一波的民主化運動。

民眾黨指出，隨著2000年民進黨的首次執政，而後台灣幾番的政黨輪替，時代一直在前進，人民的生活卻沒有過得更好，最常聽到的是人們在緬懷蔣經國總統的政績，像是十大建設、經濟起飛、亞洲四小龍，都是大家琅琅上口的過往美好，經歷過一次又一次的選舉，投過一輪又一輪的選票，「明明應該是越來越民主，為何我們卻總是懷念那個開明專制的日子? 到底台灣的民主出了什麼問題?」

▲▼▲▼蔡英文出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

民眾黨提到，台灣的民主發展至今，所遭遇到最大的瓶頸，就在於傳統兩大黨的政黨政治失靈，「藍綠兩黨不論換誰執政，幾乎沒有本質上的差異，兩黨唯一的差別，只在於統獨意識形態，而這個在台灣喋喋不休爭論20多年的議題，不知已經耗費我們多少心力」。

民眾黨還說，突破統獨唯一思考軸線，讓統獨以外的議題能夠被實質關注討論，注重國家治理與政治文化的革新，正是民眾黨創黨的原因，希望能擺脫藍綠二元對立，開創出一條前人未曾走過的路，締造台灣新一波的民主化運動。

超越藍綠，就靠她了

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