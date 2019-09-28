　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜看《返校》…學生直覺「很好笑」　基進黨補刀：台港民主最大諷刺

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市長韓國瑜到影院看電影《返校》，遇到一群大學生對他一直笑 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜到影院看《返校》，年輕人高喊他的名字，還不停的笑 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜選擇在週六下午前往電影院看電影《返校》，才一出現就造成現場一大群年輕人高喊：「韓國瑜」，然後就一陣狂笑，韓國瑜似乎有點尷尬，不過微笑回應請大家小聲一點，隨後快速走進影廳，而早就接獲韓國瑜會來看電影的基進黨成員在影廳外頭表示，韓國瑜來看《返校》：「對台港兩地民主，最大的諷刺」。

韓國瑜在28日下午2點20分左右依照公開行程規劃，來到前鎮一間電影院看電影《返校》，第一時間韓國瑜進到了影廳之後，就立刻表示自己要去洗把臉，上個廁所，請大家稍等一下。但沒想到一走出影廳，就造成現場民眾的鼓噪聲。

▲高雄市長韓國瑜到影院看電影《返校》，遇到一群大學生對他一直笑 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜到影院看《返校》，年輕人高喊他的名字，還不停的笑 。（圖／記者吳奕靖攝）

現場民眾當中有一群看似大學生的年輕人，就在韓國瑜從廁所要進入影廳的時候，排成一列高喊韓國瑜，像是在歡呼，一看到這個情況，韓國瑜似乎有點尷尬，用手指比了比嘴巴，意似是怕驚擾到其他人，希望大家小聲一點，但也握拳跟大家來致意表示謝謝，還比了大拇指說讚回應。

韓國瑜進入影廳之後，由於這群年輕人的反應真的很大，引發現場記者的好奇，就有人先問：「為何反應這麼激烈」、「市長看返校是很好笑嗎？」其中有一個女生就回答：「是還蠻好笑的」。但對於為何好笑，這群年輕人就也沒有再詳細說明，留下讓人解讀的空間。

▲高雄市長韓國瑜到影院看電影《返校》，遇到一群大學生對他一直笑 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜到影院看《返校》，年輕人高喊他的名字，還不停的笑 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在韓國瑜看電影的時候，基進黨新聞輿情部副主任張博洋在影廳外頭接受媒體訪問，他表示：「他在致詞時從頭到尾都沒有提到任何的白色恐怖，這是一部白色恐怖的片，但他只提到是國片，韓國瑜作為一個沒有對香港反送中聲援動作的候選人來看返校，對港台兩地民主最大的諷刺」。同時也酸韓國瑜來看《返校》是來蹭熱度，趁機拉抬自己流失的年輕人選票。

▲高雄市長韓國瑜到影院看電影《返校》，遇到一群大學生對他一直笑 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜到影院看《返校》 。（圖／記者吳奕靖攝）

ET快訊
韓國公開賽／「天王對決」周天成逆轉王子維　連兩年闖冠軍戰
北市勞工局大樓內「1男遭到電擊」失去生命跡象　緊急送醫搶救中
丫頭「沒接髮」差超多！被拍真相照鐵粉嚇歪：妳是誰
國道3號土城交流道10車連環撞！疑貨車翻覆回堵6公里
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃捷遭韓粉辱罵「垃圾」　徐永明：再受打壓唯韓國瑜是問

韓國瑜看《返校》…學生直覺「很好笑」　基進黨補刀：台港民主最大諷刺

「向右三角箭頭」代表台灣的前進！　蔡英文競選連任主視覺曝光

老虎軍團郭粉怒罵韓國瑜「畫唬爛」　挺郭台銘：不要把我當病貓

快訊／蔡英文：對岸不希望我連任　他們希望選出對北京低頭的政權

民進黨歡慶創黨33周年　民眾黨：藍綠不論換誰執政都沒差

快訊／賴清德是不可或缺的一員！蔡英文：選戰隊伍他絕對不會缺席

圖／AI娃娃繡「中華民國」臂章...郭台銘中秋起義連署小物曝光

韓國瑜出席台商KMT之友會痛批民進黨：再給4年只有老天爺知道會變怎樣

陳菊、黨內要角穿梭會晤賴清德　「蔡賴合作」踏出第一步

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

太認真想上課！他種田忙到來不及　開農耕曳引機到校...校方：下不為例

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

宜蘭抄表員遇家犬狂吠爆氣5連踹 疑催油門想衝撞...他反駁：狗先咬

板橋阿北手工小禮服爆紅遭冒用 林哲慧樂觀笑回：他賣得好就好！

鄧倫不爽「打手沒吹犯規」　球場發飆怒嗆裁判：你看不到嗎！

遇到大肥鵝氣噗噗逆向擋車！驅趕反被追...網笑：檢舉牠XD

琳妲出國弄丟手機　林進「秒下單iPhone 11」：妳值得這麼送！

黃捷遭韓粉辱罵「垃圾」　徐永明：再受打壓唯韓國瑜是問

韓國瑜看《返校》…學生直覺「很好笑」　基進黨補刀：台港民主最大諷刺

「向右三角箭頭」代表台灣的前進！　蔡英文競選連任主視覺曝光

老虎軍團郭粉怒罵韓國瑜「畫唬爛」　挺郭台銘：不要把我當病貓

快訊／蔡英文：對岸不希望我連任　他們希望選出對北京低頭的政權

民進黨歡慶創黨33周年　民眾黨：藍綠不論換誰執政都沒差

快訊／賴清德是不可或缺的一員！蔡英文：選戰隊伍他絕對不會缺席

圖／AI娃娃繡「中華民國」臂章...郭台銘中秋起義連署小物曝光

韓國瑜出席台商KMT之友會痛批民進黨：再給4年只有老天爺知道會變怎樣

陳菊、黨內要角穿梭會晤賴清德　「蔡賴合作」踏出第一步

中職／走過選秀落榜、大病　施冠宇對職棒仍有夢

觀護盃／夢想家是最後一搏　紀松佑圓夢飆淚

中職／「刷一排23」兄弟穿23號T致敬　彭政閔自己沒穿

大樓外牆剝落！4歲童頭被砸中「血濺滿地」　爸崩潰：一回頭他跪在那

不斷更新／瑞安對決李茲　獅、猿先發名單

早高峰搭捷運...OL遇噁男「猛頂後庭」　下秒對準巴下去：蹭什麼！

阿嬤卡拉OK飆唱...金孫汪全程無奈臉陪伴　瞇眼聽到快睡著

CBA／外援政策再更改　一隊可登錄4人不限制更換次數

中職／搶接界外球　彭政閔引退賽使用專屬比賽用球

我特師我驕傲！　學生：老師對我付出多到不可理解

柴被唸完突消失塞魚缸！　爸找半天發現牠「自關禁閉」

政治熱門新聞

韓國瑜一走　黃捷秒遭韓粉包圍罵..

韓民調跌25%死線！李正皓：恐..

藍營女議員指公然猥褻！呱吉翻法..

韓國瑜小時候打電動？四叉貓打臉

大港爆粗口！呱吉：韓國瑜當選集..

黃捷質詢暴怒　韓國瑜嗆：你心態..

韓國瑜轟大港開唱粗俗　黃捷：說..

挺韓看板錯字被抓包　網狂譏：天..

黃捷遭圍罵垃圾決定提告韓粉

「蔡賴配」成局　賴清德將代表蔡..

韓國瑜早起準時參加孔子誕辰典禮..

獨／2個關鍵讓賴清德鬆動蔡賴配

熊讚月薪65萬　徐巧芯：比市府..

獨／郭柯「雙母雞」10月首波看..

更多熱門

相關新聞

黃捷遭辱罵　徐永明：再受打壓唯韓國瑜是問

高雄市鳳山區公所28日舉辦九九重陽活動，未料高雄市長韓國瑜離開後不久，現場媒體採訪時代力量議員黃捷時，多名韓粉亂入包圍，還有人指著黃捷飆罵「垃圾」，黃捷事後則在臉書表示「要告了」。對此，時代力量黨主席徐永明29日跳出來聲援黃捷，並嚴正表示，「時力議員再受打壓，必唯韓國瑜是問」。

韓國瑜台商KMT之友會　猛批民進黨

遭韓粉辱罵黃捷喊告　時力支持

許信良：「蔡賴配」是確保勝利的最佳保證

「蔡賴配」尊重蔡英文佈局　林佳龍：全力支持

關鍵字：

韓國瑜返校電影院年輕人大學生基進黨民主總統參選人

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

妻小琉球慶生後懷孕　夫精蟲數0告小王

Baby時裝周「頭皮屑沒洗」衰挨罵！

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

江祖平大時代殺青：最不想跟王瞳對戲

Joeman開箱氣炸鍋出包！　廠商轟抹黑：極盡羞辱

停3站「僅1人下車」　司機：我好累

韓國瑜一走　黃捷秒遭韓粉包圍罵「垃圾」

22歲侏儒女假扮6歲養女　半夜殺養母…判決結果驚人

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

茶包5分鐘釋116億微塑料顆粒　水蚤亂游！

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

路霸叭不走！小孩下車幫移卻開摸

台灣一家三口沖繩自駕撞來車　50歲女不治

BTS柾國超狂紀錄只有歐巴馬做到

更多

最夯影音

更多

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

太認真想上課！他種田忙到來不及　開農耕曳引機到校...校方：下不為例

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面