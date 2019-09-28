韓國瑜看《返校》…學生直覺「很好笑」　基進黨補刀：台港民主最大諷刺

▲韓國瑜到影院看《返校》，年輕人高喊他的名字，還不停的笑 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜選擇在週六下午前往電影院看電影《返校》，才一出現就造成現場一大群年輕人高喊：「韓國瑜」，然後就一陣狂笑，韓國瑜似乎有點尷尬，不過微笑回應請大家小聲一點，隨後快速走進影廳，而早就接獲韓國瑜會來看電影的基進黨成員在影廳外頭表示，韓國瑜來看《返校》：「對台港兩地民主，最大的諷刺」。

韓國瑜在28日下午2點20分左右依照公開行程規劃，來到前鎮一間電影院看電影《返校》，第一時間韓國瑜進到了影廳之後，就立刻表示自己要去洗把臉，上個廁所，請大家稍等一下。但沒想到一走出影廳，就造成現場民眾的鼓噪聲。

▲韓國瑜到影院看《返校》，年輕人高喊他的名字，還不停的笑 。（圖／記者吳奕靖攝）

現場民眾當中有一群看似大學生的年輕人，就在韓國瑜從廁所要進入影廳的時候，排成一列高喊韓國瑜，像是在歡呼，一看到這個情況，韓國瑜似乎有點尷尬，用手指比了比嘴巴，意似是怕驚擾到其他人，希望大家小聲一點，但也握拳跟大家來致意表示謝謝，還比了大拇指說讚回應。

韓國瑜進入影廳之後，由於這群年輕人的反應真的很大，引發現場記者的好奇，就有人先問：「為何反應這麼激烈」、「市長看返校是很好笑嗎？」其中有一個女生就回答：「是還蠻好笑的」。但對於為何好笑，這群年輕人就也沒有再詳細說明，留下讓人解讀的空間。

▲韓國瑜到影院看《返校》，年輕人高喊他的名字，還不停的笑 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在韓國瑜看電影的時候，基進黨新聞輿情部副主任張博洋在影廳外頭接受媒體訪問，他表示：「他在致詞時從頭到尾都沒有提到任何的白色恐怖，這是一部白色恐怖的片，但他只提到是國片，韓國瑜作為一個沒有對香港反送中聲援動作的候選人來看返校，對港台兩地民主最大的諷刺」。同時也酸韓國瑜來看《返校》是來蹭熱度，趁機拉抬自己流失的年輕人選票。

▲韓國瑜到影院看《返校》 。（圖／記者吳奕靖攝）