新北市第九屆「金勤獎」　林口警分局6義警獲殊榮

▲新北市金勤獎，林口分局6義警榮獲殊榮。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市獨有的「金勤獎」每年皆選出義警楷模褒揚，27日晚間市長侯友宜、警察局局長陳檡文及義警大隊大隊長鄭誼宏等人聯袂頒發第九屆「金勤獎」，共121位義警楷模受獎，以表揚義警對社會治安的犧牲與奉獻，並藉此鼓舞義警同仁之工作士氣。

「金勤獎」代表著「真情」、「真勤勉」，新北市每年藉由「金勤獎」表揚義警楷模，凝聚義警協助維護社會治安的共識，今年已是第九個年頭。頒獎典禮的受獎義警楷模總計有121位，係由全新北市警察局所屬單位中的上千位義警中遴選脫穎而出的，獲獎者都是義警中的楷模人員，更是其中的的佼佼者。

值得一提的是，林口警分局辦理108年義警基本訓練榮獲乙組第1名，由警察局陳局長及義警大隊鄭大隊長於典禮中各頒發獎牌1面；並且「金勤獎」林口警分局亦有6名義警獲此殊榮，分別為林口分隊隊員蕭加仁、泰山分隊書記黃進財、明志分隊書記陳志宏、瑞平小隊隊員陳義成、林口第二中隊幹事黃金宮、忠孝分隊小隊長簡奕誥等人。

林口分局長陳保安表示，非常感謝林口警分局義警弟兄們的辛勞付出，因為有了義警同仁們共同協助警方維護社會治安，轄區的治安才會持續平穩，這都是協勤義警們與分局員警共同努力打拼的成果，也希望各義警及其他協勤民力朋友們能繼續為泰山及林口地區的民眾來服務，讓民眾日常生活能更加安全與便利。

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