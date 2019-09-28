孔子誕辰2569週年祭孔大典　侯友宜循26道古禮表崇敬

▲ 孔子誕辰2569週年祭孔大典，侯友宜擔任主祭26道古禮表崇敬。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

9月28日是教師節，也是孔子誕辰紀念日，新北市政府上午在市定古蹟「大觀書社」舉行「至聖先師孔子誕辰2569週年釋奠典禮」，由市長侯友宜擔任主祭，全程遵循26道古禮，表達對至聖先師孔子的追思崇敬。現場並準備700顆壽桃，及20斤沙琪瑪造型牛象徵智慧牛毛，贈送給觀禮的學子及民眾。

侯友宜表示，大觀書社主祀文昌帝君，至今有156年歷史，是本市舉行祭孔大典之地，每年考季許多考生前來祈求考運亨通，也是許多學子的重要心靈支柱。近年祭孔典禮更以沙琪瑪製作疊成牛的造型，象徵「智慧高升」，希望支持更多信徒求學及仕途順利，培育更多地方優秀人才。

大觀書社總幹事鄭義鈴表示，由於新北市境內沒有孔廟，為表達對孔子的尊敬與感念，1963年向臺北市大龍峒孔廟分來至聖先師孔子神位，並固定每年9月28日孔子誕辰舉行釋奠典禮，平時不開大門的大觀書社，誕辰當天特別以「啟扉」儀式，表達對孔子的尊敬。

▲ 新北市政府上午在市定古蹟「大觀書社」舉行「至聖先師孔子誕辰2569週年釋奠典禮」。

莊嚴、肅穆的祭典現場，市長穿長袍馬掛擔任主祭，板橋國小教師擔任禮生，在鼓擊鳴鐘中進行啟扉、迎神、進饌、三獻禮、恭讀祝文、飲福受胙、撤饌、送神、望燎、闔扉及撤班等共26道程序。其中飲福受胙的儀式，特別以米酒及四四方方帶皮的三層肉替代宰殺，象徵祭祀者向神明祈求，所有參與者都可以得到神明的祝福，增長福份與智慧。

民政局長柯慶忠表示，「大觀書社」又稱大觀義學，是清代林本源家族為消除漳泉械鬥、隔閡，所興建的民間義學，是當時貧寒子弟啟蒙教育的場所。百餘年來為板橋和淡北地區造就許多人才，日據時代學校遷到現在板橋國小的位置，現今書社兩邊廂房則改建為「大觀幼稚園」，仍作為教育用途，培育國家未來的主人翁。

另外，板橋郵政總局連續3年提供教師感謝卡片，讓大觀幼兒園200位小朋友自行發揮，以彩繪、注音一字字寫下對老師的感謝，童言童語的祝福及圖畫掛滿大觀書社門口，讓老師們忘了一整年的辛勞！

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▲ 大觀幼兒園小朋友自行發揮，以彩繪、注音一字字寫下對老師的感謝。