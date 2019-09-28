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陳菊、黨內要角穿梭會晤賴清德　「蔡賴合作」踏出第一步

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▲▼陳菊出席「後背包的初心-蔡其昌的人生解題法」新書發表會。（圖／記者李毓康攝）

▲總統府秘書長陳菊。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨總統大選「蔡賴合作」的氣氛已開始暖身，前行政院長賴清德與總統府秘書長陳菊1個多月前在高雄面談，對政治局勢交換意見；而賴清德10月將赴美輔選，在全代會前拍板，已經為黨內營造團結氣勢，為「蔡賴合作」踏出第一步。

賴清德與陳菊約莫在一個月前，在高雄已經見面，兩人對初選過後的政治局勢交換意見。另外，對於蔡賴配議題，賴清德雖然沒有正面答覆，但的確是朝正向來思考；而屏東縣長潘孟安、黨內要角等，與賴清德都會不定期會面，都有協助安撫挺賴的支持者。

陳菊先前接受媒體訪問時表示，期待「蔡賴合作」守住台灣，並說賴清德從政多在順境中前進，總統初選過程是他人生不同的歷練。她認為，如果要做為台灣重要的國家領導人，這些歷練對賴清德都是加分，「大器胸懷、易地而處」，都是很重要的一個過程。

另外，在7月時，陳菊陪同總統蔡英文出訪過境美國期間，她與立法院副院長蔡其昌在美國幾個主要城市與僑界座談。據指出，陳菊與僑界主要僑領會談，僑領們提出小英海外後援會成立，只要賴清德其餘免談。

民進黨主席卓榮泰也已經證實，在25日中常會前一天，24日特別南下與賴清德會面，除了對總統初選過程的爭議釋疑外，也提出10月中旬美國僑界希望賴清德能夠前往，賴清德也已經表達，這種事情應該要支持。

賴清德到美國出席小英後援會成立大會，已經成為「蔡賴合作」的第一步。對此，蔡英文上午受訪時證實，本來就有規劃海外後援會成立，讓海外的支持者可以更凝聚，也讓大家能夠更團結。

▲民進黨黨慶，蔡英文、卓榮泰、蘇貞昌。（圖／ETtoday攝影中心）

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