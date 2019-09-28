美駐烏克蘭前大使5月丟官「疑查貪被撤換」　震撼國際外交圈

▲ 約瓦諾維奇（圖中）能說一口流利俄語。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普「通烏門」風波越演越烈。就在今年5月，美國一名外交官被撤換的消息在國際外交圈拋下震撼彈，這個人正是前美國駐烏克蘭大使約瓦諾維奇（Marie Yovanovitch）。據瞭解，她是名備受尊敬的外交官，而當時她手上的任務，除了支持烏克蘭對抗分離主義份子，也要敦促烏克蘭政府解決貪腐問題。

美聯社報導，約瓦諾維奇5月離開工作崗位時，外界並沒有給予太高的關注，因為當時的美伊關係相當緊張，但她被撤換的消息讓外交圈感到相當震驚。如今，她的離開及先前針對她的反彈聲浪，已成為「通烏門」一系列關鍵事件的其中一環。

在眾院27日致函國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的信件中，國會議員曼南德茲（Robert Menendez）要求當局給出撤換約瓦諾維奇的理由，問及「為什麼美國駐烏克蘭大使會在2019年5月被召回」、「你贊成這個決定嗎」等內容。

▲ 外傳蓬佩奧起初拒絕召回約瓦諾維奇，主張她應該要繼續留在基輔，但發現反對她的聲音沒有降低後，便著手安排返美事宜。（圖／達志影像／美聯社）

根據國務院官員的說法，能說一口流利俄語的約瓦諾維奇其實原定7月就會離職，但最終提前數周離開工作崗位。據瞭解，她當時回到美國後，儘管仍身為外交官，但沒有在國務院擔任固定職務，始終保持低調作風。

據悉，約瓦諾維奇是名備受尊敬、相當幹練的外交官，而當時她手上有2項主要任務，除了支持烏克蘭對抗分離主義份子之外，也要敦促烏克蘭政府解決美國長期關注的東歐國家公共部門貪腐問題。

只不過，前任、現任官員透露，烏克蘭部分政府官員希望約瓦諾維奇能減輕美方對貪腐調查的施壓力道，並認定川普不會太過關注貪腐議題，便想辦法把她弄走；外傳在川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）出現後，針對她的反彈聲浪越來越大。

▲ 美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

在白宮公布的電話備忘錄當中，川普7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基通話時，以「壞消息」（bad news）來形容約瓦諾維奇，並脫口「她接下來會歷經一些事情」等具暗示性的語句。

對此，外交圈感到相當不滿。美國外交學院（American Academy of Diplomacy）表示，「如此帶有威脅的口吻令人深感不安…無論政府對約瓦諾維奇大使有什麼看法，我們呼籲政府出來澄清，因為出於政治因素的報復是不能被容忍的。」

此外，美國外交服務協會（American Foreign Service Association）也呼籲，外交官有時是處在極為困難且具安全風險的情況之中，不要把他們在工作崗位上的付出政治化，也不要把他們捲入黨派的政治鬥爭。

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