台南市國際失智月　金曲懷舊嘉年華溫馨登場

▲台南新樓醫院在台南市東區德光活動中心舉辦｢金曲懷舊嘉年華〜你的故事，我來演奏｣，場面熱鬧溫馨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為響應國際失智症月，藉此宣導讓社會大眾更加認識失智症，同時增進失智症長輩社會參與的機會，台南新樓醫院9月28日上午8時30分在台南市東區德光活動中心舉辦｢金曲懷舊嘉年華〜你的故事，我來演奏｣，參加人數多達300人，場面十分熱鬧，充滿懷舊復古氛圍。

新樓醫院蔡江欽院長表示，目前國內失智症的確診率平均在3成多，因為民眾常誤以為失智症是正常的老化現象，其實這是大腦病變，不單純是記憶力變差還會有認知功能退化的問題，需要積極治療。失智患者常連自己今天是幾月幾日或吃過飯都忘記了，但說起年輕時的記憶卻能侃侃而談，所以希望藉由懷舊歌曲回憶年輕時的快樂時光，達到延緩失智症的適當療效。還有東區陳勝楠區長、衛生局許麗嬖技士、勝利國小葉和源校長、德光里曾國全里長、富邦人壽周逸凡經理…等一同出席共襄盛舉。

首先開場的是新樓曼陀林社團，大都是由院內員工組成，包含秘書室、影像醫學科、病理科…等，在蕭玲老師的指導下，利用每星期一次中午休息時間集合練習，是醫院員工健康促進的一環；接著是勝利國小組成的米茲克弦樂團，已邁入第11年，是一個非音樂班編制的管弦樂性質社團，希望能將美好的音樂風氣推廣於校內；還有薩有其勢-薩克斯風重奏團，團員來自四面八方有上班族、老師、老闆、醫生、家庭主婦，也有學生，在指揮蔡恆嘉老師的指導下，已經邁入第七年了，今年還獲選為府城古蹟表演的樂團之一；最後的壓軸是由劉秀敏執行長帶領的雲長樂揚國樂團，由一群愛好國樂人士自主學習組合，從廟宇文化發跡成立至今17年，平時在德光里活動中心團練。此次演出多是以50年代大家耳熟能想的歌曲為主，讓參加的長者重回年輕時的時光。

這次的活動很有意義，讓歌曲不只是單純的音樂，還有長者們的故事，有感情、有回憶、有溫度。有一位陳奶奶是輕度失智症的病友，平時參與台南新樓醫院在永康區設置的失智照護服務據點的非藥物團體治療活動，參加後覺得作息變正常晚上不會失眠，與家人溝通也多了話題，家庭氣氛變好。

陳奶奶聽到現場演奏安平追想曲時想小時住在雲林鄉下，家中對面有一群年輕的工人們在做木屐，從房間窗戶邊總是可以聽到工人們邊做工邊哼唱著這首歌，聽著聽著就學起來唱了，現在聽到這首歌時，雖然歌詞是哀傷的，但就會讓她想起小時候的無憂無慮的快樂回憶。

活動中還設計了闖關關卡，包含復古的彈珠台和花布沙包的童玩遊戲，有一個阿公說這些都是年輕時候常玩的，以前打彈珠台還贏了很多好吃的香腸請女朋友吃，另外還設置50年代老街道背板及鋤頭、扁擔、斗笠…等懷舊物品，現場的民眾爭相拍照打卡，各個都是復古風的男女主角。現場還贈送參加民眾一個具復古傳統風味茄芷袋，整場活動以懷舊復古為主題，彷彿走進了時光隧道回到50年代，勾起長輩往事回憶，刺激思緒，延緩失智症惡化，達到懷舊治療的效果，更重要的是讓失智長輩重溫年輕時的快樂時光。