孤單富二代艋舺尋歡　站壁越南花多一罪喊冤：我怎知他未成年

▲孤單富二代到艋舺公園尋歡，但因未成年反害站壁妹多吃一罪。（圖／記者徐文彬攝／圖非當事人）

記者邱中岳／台北報導

北市1名未成年富二代日前獨自跑到萬華區「嘗鮮」，與1名外籍女子約定3千6百元上旅館從事性交易，但離開時遭警方查獲，警員發現富二代未成年，除了裁罰2人外，也依違反兒童及少年性剝削防制條例送辦。

該名未成年的17歲L姓富二代，住在信義區的豪宅，但因長期沒交女友，竟然自己跑到艋舺公園「尋找目標」，與1名越南籍女子敲定3千6百元進行性交易，2人到旅館翻雲覆雨後，竟在門口遭警方逮捕。

警方將L姓少年帶回派出所，發現少年竟然還未滿18歲，越南籍女子得知後向警方喊冤，「我根本不知道他幾歲」，警方也依照社維法對2人進行裁罰，而越女因與未成年性交易遭警方依法送辦。

警方表示，因該名未成年少年為17歲，所以依照兒少性剝削防制條例送辦，另外，如對於未滿14歲的男女發生性行為，處3年以上10年以下有期徒刑、對未滿14歲之男女為猥褻之行為者，處6個月以上5年以下有期徒刑。

此外，對於14歲以上未滿16歲少年、少女發生性行為，處7年以下有期徒刑，而對於14歲以上未滿16歲之男女為猥褻之行為，處3年以下有期徒刑。

他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】

男大生才剛開完性別平等委員會 又尾隨偷拍女大生如廁遭活逮

烘焙名店女員工「水瓶加漂白水」 同事一喝秒吐咽喉黏膜慘灼傷