快訊／「許年輕人一個未來」　郭台銘鬆口：果凍變「果動」轉戰立法院

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘「感恩之旅」台北場28日下午在三創生活園區登場，郭台銘約在下午5點20分上台向所有到場的郭粉談內心話，他一開始就表示，「我要跟大家說對不起，讓各位失望了，在中秋節第三天做了決定，辜負了大家的期望，在這邊說一聲對不起各位」，他也首度鬆口將轉換戰場到立法院，「許年輕人一個未來」。

郭台銘表示，看到台灣走上民主這條路已經幾10年，沒有符合民眾期待，沒有發揮民主真正優點，選舉到了沒有理性問政，沒有針對大家需要的政見進行討論，每逢選舉到了，掌權者用政策買票，沒權力的就是透過各種方法抹黑抹紅抹黃。

郭台銘說，政府沒有處理民眾真正關心的議題，譬如0到6歲國家養，他最近到了日本發現也有這個問題，日本推出0到16歲國家幫你養，幾年前推出了老齡化對策部門，讓年輕人生得起、養得起、育得起。

另外，郭台銘也指出，他在國家治理上偏向右派，但在社會福利上偏向左派，雖然從中秋節過後宣布退出2020總統選舉，但是他認為將來這些法令推動，這些國家福利政策推動，國家發展新經濟推動，中美貿易中台灣要扮演什麼角色，台灣怎麼讓年輕人找到對的方向，這些對國家未來經營才有幫助。

郭台銘強調，雖然不能當總統，但是在立法院控制法案和政策，他將把理念貫穿到立法院內，轉換一個戰場，他希望郭粉可以凝聚起來，「變成果動」，年底之前會把果凍的凍變成動起來的動，立委選舉請投給政治為經濟服務，不是投給政黨派系的候選人，請投給支持創新、民生、縮短貧富差距的候選人，支持務實、中道、理性的候選人。

▼郭台銘粉絲見面會。（圖／郭台銘辦公室提供）