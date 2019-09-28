怒嗆鄰居「我燒給你」　兄弟檔涉「公然恐嚇」送辦

▲桃園市林姓兄弟檔疑與鄰居不睦，今年5月間在鄰居住處前敲擊物品騷擾，警方處理時怒嗆鄰居「我燒給你」挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子與周姓鄰居因嫌隙不睦，今年5月間夥同弟弟在周男住家前持棍敲擊物品發生巨大聲響，周因而報警處理，林姓兄弟當著員警面前怒嗆「法院判5000沒差，我燒給你」，弟弟也回嗆「總有一天你家也會毀掉」等語恐嚇，檢方偵結依恐嚇罪嫌將林姓兄弟提起公訴。

檢警調查，42歲的林姓男子與34歲的弟弟於今年5月18日上午9時許，不知何故在位於八德區鄰居周姓男子住家前持木棍敲擊物品，因發生巨大聲響引起周外出查看，周制止無效後打電話報警處理。

員警趕抵時，林姓兄弟心生不滿，當著員警面前林男放話：「法院判我5000沒差，我燒給你」，弟弟也嗆聲：「總有一天你家也會毀掉，我跟你講，我哥走了還有我，有沒有聽到」，暗示將對周加害之意，周心生畏懼下向警方提告。

林姓兄弟在偵訊時都坦承犯行，警方以秘錄器錄下林男「我們只有父母年紀大，而他有老婆小孩，這樣比較划算」等語恐嚇，但林姓兄弟否認有恐嚇意圖，檢方以2人犯行明確已涉及恐嚇罪嫌，偵結依恐嚇罪嫌將林姓兄弟提起公訴。

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