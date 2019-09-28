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觀音文化國際論壇新北登場　文化穿越古今宗教饗宴

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▲ 觀音文化國際論壇新北登場 文化穿越古今宗教饗宴。（圖／新北市民政局提供）

▲ 觀音文化國際論壇新北登場，文化穿越古今宗教饗宴。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

第二屆觀音文化國際論壇28日在新北市政府507會議室展開為期2天的活動。靈鷲山佛教團邀請來自日本、尼泊爾、中國大陸及台灣等學者專家，探討觀音信仰的脈絡與演變，藉由讀寫心經淨化心靈。市長侯友宜也特別出席開幕儀式，與民眾一起享受心靈充電的宗教饗宴。

侯友宜表示，靈鷲山以觀音法門為修行傳承，是北台灣知名的觀音道場，年年獲得市府的績優宗教團體表揚。感謝靈鷲山以佛法精神照顧地方民眾，長期弘揚觀音文化不遺餘力，致力結合藝術、科技等不同面向，連結觀音信仰，接引更多人親近觀音，讓民眾感受佛法妙化萬千的慈悲精神。

靈鷲山佛教教團表示，為讓民眾深刻瞭解觀音文化，續辦第二屆觀音文化國際論壇，延續去年的觀音信仰文化與觀音造像藝術探討，今年則從「觀音文本」出發，內容包含百八觀音文化保存、加德滿都紅觀音寺的祭祀、千手觀音唐卡研究、觀音與科技藝術等，從觀音信仰的「文化迴路」探討觀音信仰的脈絡與演變，承先啟後融合觀音菩薩的萬世慈悲之路。

為期兩天的論壇，邀請日本、尼泊爾、大陸及台灣等9位國際級觀音研究學者、專家，包括日本曹洞宗德林寺住持高岡秀暢法師、尼泊爾蓮華研究中心主席理事長蘇仁德啦曼•巴哲拉查瑞亞博士（Surendra Man Bajracharya Ph.D）、空中大學及覺風佛教藝術學院講師郭祐孟、當代日本著名佛學家中村薰博士、國立歷史博物館蔡耀慶教授、中華維鬘學會名譽理事長鄭振煌教授、當若科技藝術共同創辦人周杰璁。

民政局長柯慶忠表示，28、29日2天論壇，將進行9場專題演講與2場綜合座談，內容包括文獻學、佛教藝術、民俗文化與人類學、書法、佛本經典、唐卡研究及AI觀音等專家學者探討，現場還安排電子觀音籤抽籤，結緣「豬年祈福卡」；百八觀音文化藝術展示，套書、唐卡、觀音御守等創意十足；並在抄經台上書寫《般若波羅蜜多心經》，靜心同時淨心，帶領民眾從不同面向認識觀音菩薩。

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