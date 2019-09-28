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育幼院強將5歲繼子帶回！　家暴前科男電線綁人「木棒狂毆25hrs」殺死

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▲▼孩童,兒童,虐待,毆打,罵人,性侵,虐童,男童,小孩,小朋友,狼爪,色狼,。（圖／CFP）

▲ 男子毫無預警的將繼子從育幼院帶回家。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓日前發生一起驚悚的虐殺案，一對年幼的兄弟長期遭到繼父家暴，好不容易等到父親被判刑，也逐漸適應育幼院中的生活，沒想到父親突然出現，將他們帶回家。短短一個月後，其中一名5歲的男童便遭繼父以殘忍手段殺害，案情曝光後震驚社會，引起公憤。

綜合警方28日說法，涉嫌殺人的26歲男子8月造訪仁川一家育幼院，將他分別為5歲及4歲的2名繼子帶回家。2人過去就曾遭受繼父嚴重的暴行及虐待，在兒童保護專門機構的協助之下，2017年3月起長達2年的時間都在育幼院中度過。

男子2017年1月13日在仁川南洞區的家中毆打大兒子，使其臉部及頸部出現瘀青等，但完全沒有送醫或處理傷口。同年3月2日，他抓起大兒子的腿部，將他整個人抬起後摔到地板上，2天後又將2名繼子都打到全身是傷。

男子2017年10月因涉嫌虐童、遺棄及放任等罪嫌被移送法辦，2018年4月被判3年有期徒刑，但緩刑1年。他不顧繼子已經適應育幼院的生活，今年8月30日突然找上院方，宣稱要將他們帶回家。

2名男童時隔2年半回到家中，大兒子25日卻被繼父以電線綁住手腳，以長達1公尺的木棒瘋狂毆打25小時，傷重死亡。男子落網後向警方宣稱，「繼子說謊騙人又不聽話，所以才會生氣。」

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