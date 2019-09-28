台北霞海城隍廟月老有7尊分身！49年前開始幫城隍爺分擔工作量



▲台北霞海城隍廟月老出巡日本，祂共有7尊分身。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／東京報導

台北霞海城隍廟的月下老人出巡日本，今（28）日在東京上野公園宣傳台灣文化，也提供當地民眾參拜、求桃花！霞海城隍廟文宣組長吳孟寰說，月老其實共有「7尊分身」，因此台北的信眾別擔心祂出國，大稻埕仍然有主尊神明駐守。他還透露，霞海城隍廟的月老其實是49年才出現，原因是幫忙城隍爺分擔工作量，如今每年促成6千對佳偶！



▲2019 Taiwan Plus在日本東京上野公園舉行。（圖／記者林育綾攝）

台灣在日本的最大規模行銷活動「2019 Taiwan Plus」9月28日、29日於東京上野公園展開，現場除了有8組台灣藝人在音樂會演出，還有超過50攤體驗市集，將台灣的美食、文創、文化團隊「原汁原味」搬到日本。

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而台北霞海城隍廟參與該活動，也特別將月下老人請到日本，搭了飛機、鐵路和計程車才抵達東京，讓當地信眾可以透過月老，認識台灣的廟宇、傳統民俗、家將陣頭⋯等文化，可說是肩負宣傳台日文化交流的任務。



▲霞海城隍廟「月老」昨（27）日搭機到日本，在專屬的包包裡過海關。（圖／記者林育綾攝）

吳孟寰透露，台北霞海城隍廟共有7尊月老神像，而這尊月老是第2尊，最常「出差」海外，從前也曾到過沖繩、北海道⋯等，這一次與文化總會合作，參與第2年的Taiwan Plus 非常有意義，而「Taiwan Plus」3年計畫預計到2020年，明年恰好也是台北霞海城隍爺渡海來台200年！



▲月老在2019 Taiwan Plus現場，吸引不少日本和海內外信眾參拜。（圖／記者林育綾攝）

他也分享，一開始霞海城隍廟沒有月老，是因為有一位媽媽擔心兒子娶不到老婆，跑來向城隍爺祈求，沒想到後來真的遇見良緣，消息也因此傳出，吸引越來越多人求姻緣。霞海城隍廟當時擔心城隍爺「太辛苦」忙不過來，因此在大約49年前請來了月下老人，協助城隍爺分擔工作量。

吳孟寰笑著解釋，就好像一間公司擴大規模，要開發新的部門、負責新的業務，因此月老就是幫忙城隍爺分擔，協助信眾們的姻緣、人緣部分，而祂的靈驗也傳遍國內外，如今每年大約促成6000多對佳偶回來答謝與還願。



▲這尊月老專門「出差」，此行也象徵牽起台日友好緣分。（圖／吳孟寰提供，月老在飯店休息時。）

據悉日本當地雖然也有守護姻緣的神，但沒有月下老人，很多人耳聞月老的靈驗，到台灣觀光時都會特別至台北霞海城隍廟參拜。而此次請月老一起到日本，不僅是讓當地的信眾可以就近朝聖月老，也象徵牽起台日友好的緣份。



▲▼霞海城隍廟攤位現場，還有家將臉譜繪畫體驗。



2019 Taiwan Plus主題為「台灣新感覺」，由中華文化總會主辦。透過視覺、嗅覺、味覺、觸覺等，讓日本認識更多元台灣的新文化、美食、音樂、美感、創意與生活型態，去年活動吸引了5.5萬人次參加，今年擴大規模舉行，估計更多人次參與，也是第一個將台灣文化和團隊「原汁原味」帶到日本的大型活動。



▲▼2019 Taiwan Plus現場，「蔥油餅加蛋」超熱門，大排長龍！





▲▼專門介紹台灣文化的《新活水》雜誌、珍珠奶茶，都超受歡迎。



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