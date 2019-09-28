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3友邦聯大總辯論聲援台灣　南美唯一邦交國巴拉圭「7年來首度未提」

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▲▼巴拉圭外交部長柏拉修斯（Antonio Rivas Palacios）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 巴拉圭外長柏拉修斯27日演說完全沒有提及台灣。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

第74屆聯合國大會總辯論27日邁入第4天，總統蔡英文7月曾到訪的台灣友邦加勒比海「三聖」都呼籲聯合國體系接納我國，但過去連續7年在都在總辯論發言支持台灣的南北洲唯一友邦巴拉圭今年卻隻字未提。

聯合國大會總辯論於美東時間24日上午展開，現已有9個我國友邦發言，其中7個發聲支持台灣。「三聖」聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福除參與連署，17日於大會開議當天致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），表達對台支持以外，27日也在總辯論聲援台灣。

 哈里斯總辯論提及台灣。

聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯（Timothy Harris）指出，台灣在醫療、科技與再生能源等領域的專長為該國帶來極大幫助，因此呼籲聯合國，應以台灣的經驗與資源，讓更多開發中國家能夠受惠，「過去36年的經驗告訴我們，中華民國（台灣）為盟國帶來真正的友誼與團結，也準備好協助國際社會的其他層面。」

七大工業國組織（G7）各國外交部長4月曾在外長會議公報中表示，支持台灣以國際飛航界積極一員的身分參與國際民航組織（ICAO）論壇。聖露西亞總理查士納（Allen Michael Chastanet）對此事表示贊同，「因為我們認為，以政治目的將積極成員排除在外對飛航安全有害」。

▲ 查士納支持台灣參加ICAO論壇。

聖文森及格瑞納丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）則指出，若要解決現代全球化與永續發展所面臨的嚴峻挑戰，國際合作相當重要；而包括台灣在內的友邦為其發展願景提供的意見與支持，再再證明其會在聯合國機構與組織中發揮有意義的效果。

6月獲選聯合國安理會非常任理事國的聖文森除在總辯論為台聲援，龔薩福23日也在全民健康覆蓋高階會議上讚道，台灣政府派遣的醫療團十分傑出。

▲ 龔薩福支持台灣加入聯合國體系。

巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）2018年在總辯論稱台灣為國家，且巴國自2012年起，年年都在總辯論為台灣發聲。但今年代表巴拉圭的外交部長柏拉修斯（Antonio Rivas Palacios）27日總辯論演說卻隻字未提台灣。

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