23歲正妹發明「魚皮塑膠」！可分解、具彈性　可望取代一次性塑膠

▲休斯發明「魚皮塑膠」，未來有望取代塑膠。（圖／翻攝自james dyson award官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

近年來環保意識抬頭，全球都在關注一次性塑膠對地球的汙染情形。23歲產品設計系畢業的露西．休斯（Lucy Hughes），便利用魚皮的半透明且柔軟的材質製作成「魚皮塑膠」（MarinaTex），可以替代一次性的石化塑膠產品，此發明還獲得戴森（Dyson）創辦人成立的設計獎。

根據《designweek》報導，英國英國薩塞克斯大學（University of Sussex）剛畢業的產品設計學生休斯表示，「塑料是一種很厲害的材料，因此很多設計師和工程師過於依賴，但是使用這種千年都不會腐朽的塑膠，來包裝生命週期少於一天的食品，這是非常不合理的。」

休斯將紅藻、魚鱗和魚皮的蛋白質結合，使它們成為具有半透明性和彈性的片狀物質，外觀上及觸感與塑膠類似。而且經過初步測試，「魚皮塑膠」比石化塑膠更加強韌、安全和耐用。

英國目前每年約消耗500萬噸塑料，其中近一半是包裝塑料。目前漁業每年會產生492,020噸魚廢料，若以一隻大西洋鱈魚為例，則可以產生多達1400的魚皮塑膠袋。

▲休斯在大學時即致力於廢物利用的研究。（圖／翻攝自University of Sussex網站）

傳統塑料需要高溫和化石燃料，並且可能需要超過1000年的時間才能分解，而魚皮塑膠可以在100度以下的溫度下生產，並且僅需要4到6週的時間就能進行生物分解，而且可以透過家庭廚餘收集系統來回收。

休斯的發明獲得今年戴森設計獎英國區優勝，拿到2,000英鎊（約新台幣7.6萬元）獎金，她將繼續參加比賽，與國際上其他發名一起競爭，最後贏家可以獲得30,000英鎊（約新台幣114萬元）。