大樓外牆剝落！4歲童頭被砸中「血濺滿地」　爸崩潰：一回頭他跪在那

▲男童被墜落物砸中昏迷。（圖／翻攝自搜狐視頻／都市現場）

記者洪珮瑄／綜合報導

江西省南昌市一名姚姓4歲男童22日跟家人出門，沒想到途中突然有好幾塊脫落的大樓外牆掉下，正好砸中他的頭部，以至於當場血濺滿地。回憶當時情況，該名男童的父親心痛地說，一回頭就看見兒子跪在那裡了。

綜合陸媒報導，姚姓父親當天下午1點多帶著兒子，正好經過一棟17樓層的高樓，沒想到才與兒子相隔幾步的距離就發生意外。一名友人劉先生表示，男同的父親目睹事發經過並說，「我一回頭他就已經跪在那了，然後等我過去的時候，他就趴那，我就把他抱起來了。」

▲男童和父親出門卻發生意外，地上全是脫落的大樓外牆。

事發後，該名男童被送往江西省兒童醫院的加護病房進行搶救，且被診斷為「顱內出血」，直到24日才醒過來。他的父親表示，「兒子的腦部還有瘀血，而且很少說話，至於要不要繼續做手術，還需要治療一段時間再看情況。」

▲該大樓附近有許多碎片、碎石。

據了解，該區是南昌雙港實業服務中心的家屬區，為1998年左右所建，但2010年就交給金港社區管理。社區的夏主任指出，土地以及房屋的維修等，企業並沒有全部轉交給社區，所以責任無法劃分。目前，她已經把此事上報給了白水湖管理處。

南昌雙港實業服務中心的相關負責人黃先生說，房屋已經在2010年交給社區管理，社區是承擔管理人，因此跟企業沒有關係。不過，男童家屬聽到此說法氣炸，決定透過司法程序替兒子討公道。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以