無縫天空最後一塊拼圖！　台灣ICAO持續與貝里斯等國會談

▲台灣ICAO行動團持續與貝里斯民航局長Lindsay Garbutt（中）展開雙邊會談。（圖／民航局提供）

記者胡順惠／台北報導

受到來自全球的環保團體在當地時間27日於蒙特婁發動抗議遊行影響，「國際民航組織（ICAO）」大會今日取消所有會議，台灣ICAO行動團持續與貝里斯等國展開雙邊會談，最新消息都會在民航局網頁更新。民航局表示，願以民航產業之發展經驗與專業知能，持續強化與世界各國航空保安合作，讓全球航空保安拼圖完整，打造無縫、安全的天空。

據行動團透過雙邊會談取得的資訊，ICAO正推動的全球航空保安計畫（GASeP, Global Aviation Security Plan），本屆大會將討論未來發展進程與相關指導文件。民航局表示，台灣雖非ICAO會員國，但台灣民航局仍善盡國際社會責任，積極建立航空保安制度，完全符合ICAO第17號附約規範，並推動台灣航空公司及機場建置航空保安管理系統（SeMS）。

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由於保安議題所涉範圍日益廣泛，包括網路保安及無人機保安問題等，都是本次ICAO大會即將討論的議題，尤其ICAO意識到網路資安的重要性，本次大會工作文件提出未來是否設立網路資安的專家小組專責處理或另外增訂專門的附約（Annex）來規範，ICAO也呼籲各會員國協同合作，分享網路安全情資共同協防，制訂相關防範機制。

台灣行動團團長、民航局副局長何淑萍表示，連日來的雙邊會談中，多國民航局與我方行動團分享，而台灣擁有資、通訊產業及網路安全防護技術，台灣民航局有絕對意願參與ICAO相關網路安全的技術性會議，並與各國共同合作。

民航局表示，守護國際航空安全是台灣民航局的核心理念，身為國際社會之一員，台灣民航局願以民航產業之發展經驗與專業知能，持續強化與世界各國航空保安合作，讓全球航空保安拼圖完整，打造無縫、安全的天空。