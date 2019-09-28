▲ 迎接國慶歡慶光輝十月，新北懸掛萬面國旗飄揚。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

為迎接國慶日到來，新北市政府自10月1日起至10月28日，將於市區重要道路、橋樑插掛約1萬面國旗，營造旗海飄揚的團結意象，同時也號召民眾可在住屋、公寓或大廈門口懸掛國旗，展現對國家的熱愛，一同歡慶光輝十月。

民政局長柯慶忠表示，今年道路插掛的國旗，以垂直懸掛方式，於新北市境內重要道路、橋樑插掛，並於市府大樓周圍延伸至中山路、縣民大道、新府路、區運路、新站路、漢生東路、民權路、文化路等8條主要道路，插掛於分隔島以及道路兩側路燈桿。

另外，跨界及市區橋樑部分，分別在臺北橋、忠孝橋、中興橋、華江橋、萬板大橋等5座橋樑，以及與桃園市相連之林口文化一路、文化二路、文化三路、文化北路等4座橋樑，市區內重要橋樑則包括新海橋、大漢橋、秀朗橋、三鶯二橋，民眾行經前述橋樑時，可感受紅色旗海飄揚的壯麗視野。

柯慶忠說，市府1樓大廳也將於10月1日開始懸掛國旗，以24面8號國旗展現磅礡氣勢，並於大門上張貼心型國旗貼紙，讓民眾感受濃濃的國慶氛圍。另外，各機關學校亦於行政大樓、大門口以及陸橋等處插掛國旗，展現新北團結的城市意象。

民政局表示，今年插掛國旗約1萬面，考量人車通行安全，國旗懸掛高度以超過4.2公尺為原則，懸掛作業均在夜間人車稀少時，出動吊車懸掛，預計於9月30日晚間完成所有作業，國旗懸掛至10月28日後再行拆除。

民政局提醒，國旗懸掛期間，民眾若有發現國旗毀損或傾倒之情形，可撥打市民熱線1999服務專案通報，市府相關單位將派員前往處理。如於夜間作業期間，經上述路段及橋樑時，也請用路人注意行車安全。

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