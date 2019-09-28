駁張善政拿郭台銘500萬　黃曼昕：是300萬！通話紀錄「藍底黑字」

▲張善政。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

資深媒體人黃光芹日前爆料，國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團總召張善政以成立智庫的名義，開口向郭台銘要五百萬元。雙方針對此事在網路上筆戰，對此，張善政辦公室發言人黃曼昕28日在臉書回應，郭董確實有捐款，但金額不是五百萬，是三百萬。

黃曼昕表示，郭董捐款善科教育基金會的過程，自己是最清楚的人，因為從去年十月開始，郭董介紹一位身邊人士給張院長詢問如何成立基金會後，就一直是我在接洽，通話紀錄「藍底黑字」都還留在手機內。

黃曼昕說，依然選擇相信，郭董不知情幕僚放話，並作出以下3點回應：

第一、 沒錯，的確郭董有捐款給善科基金會，但金額不是五百萬，是三百萬，因為我們一直認為捐款金額是捐款人的隱私，所以不說，但似乎變成是心虛的表現？

第二、 爆料指出張院長三不五時打電話郭董幕僚，交心表態不挺韓國瑜，明人不說暗話，要爆料請拿出真憑實據。

第三、 「拿錢」二字像是錢進了自己口袋，但「捐款」呢？如果郭董捐款給罕見疾病基金會，又或者是捐款給家扶基金會，那請問，這些公益基金會是不是也都「拿了郭董的錢」？

黃曼昕強調，在基金會的成立期間，不少大企業家都出錢又出力，只為能共同推動科技教育，能一起做事。像是基金會董事之一的宏碁創辦人施振榮董事長，院長請託他出任董事時，他二話不說就答應，也提供團隊協助網站架設、維護等運作，張院長不好意思白白接受，但施董也只說「等基金會上軌道，捐款金額充裕時再談」，甚至，施董也提出討論讓善科基金會如何與他的智榮基金會合作。

黃曼昕表示，基金會成立以來，不管是大人物的幾百萬還是一般人兩三萬的捐款，張院長都心存感激，只要不是和基金會相關的支出，「他絕對不會用到基金會帳戶內的一分一毫，但這一個星期來，他背上的暗箭卻是拔都拔不完，他沒有口出惡言，也沒有批評任何人」，只是淡淡的跟說「就等選舉結束後，讓我回歸到平淡生活吧！」

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