癡情男捧27萬急匯女友　「2.0升級版真人見面」真相超心碎

▲羅姓男子差點被女網友拐走27萬元。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

網路交友詐騙層出不窮，詐騙集團手段更是推陳出新。日前就有詐騙集團為取信對方，安排「女網友真人會面」降低戒心，最後才哄騙海外投資匯款，直到匯款時才被銀行行員發現，成功保住27萬多元的存款。警方也提醒，網路交友中，若有「網友」、「海外投資」、「急需匯款」等關鍵情節，就要提高警覺，自己可能是待宰肥羊，若遇有疑義，可撥打內政部警政署「165反詐騙專線」查證。

新竹一名羅姓男子於本月23日下午前往銀行，他向行員表示，要匯款美金9200元(相當於台幣27萬6千元)給大陸籍女友，經行員詢問才發現，羅男與女友於網路上結識，對方數月來皆以LINE和羅男保持密切互動，直到時機成熟才開始向羅男介紹海外投資，行員懷疑羅男遭到詐騙，因此通知竹北分局警員前往了解。

▲羅男表示，女友曾經來台與他見過一次面，但卻無法說明刪除對話原因，更說不清楚投資風險與報酬內容。

員警前往銀行先查看羅男與網友的對話，卻發現羅男已將記錄刪除，雖羅男表示，女友曾經來台與他見過一次面，但卻無法說明刪除對話原因，更說不清楚投資風險與報酬內容。

員警恐羅男遭詐騙，苦口婆心勸「你要投資一定會找親近的人」、「可能是虛假設立的網站」、「你匯款後她就會失聯了」。也發現羅男所要投資的公司在網路上根本搜尋不到資料，羅男最終選擇相信警方，打消匯款念頭。員警再提醒羅男，對方若得知未匯款，可能再以其他藉口哄騙他，苦勸未來交友應小心審慎，避免落入愛情圈套。

竹北警分局呼籲，詐騙手法推陳出新，本案中詐騙集團甚至進展到「詐騙2.0」安排「真人會面」，讓男子深信不疑，27萬元差點就一去不回，由於「愛情詐騙」手法中都是利用人性弱點，給予溫暖包容，降低肥羊戒心，再趁其不備哄騙斂財，民眾如遇「網友」、「海外投資」、「急需匯款」等關鍵情節，就要提高警覺，若遇有疑義，可撥打內政部警政署「165反詐騙專線」查證。

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