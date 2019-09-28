大醫院看婦科！醫生勸生子「有男友就別避孕」　單身妹傻眼：想甩頭走人

▲醫生示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友因為婦科毛病反覆發作，決定前往大醫院就診，沒想到醫生一開口就一直勸她生小孩，還說國民就應該增產報國，讓她不太開心；貼文一出，立刻吸引上百名網友留言討論戰翻。

「難道沒懷孕去婦產科是錯的嗎？」一名女網友在臉書「爆怨公社」分享不太愉快的就醫經驗，她表示自己平時都是去婦產科診所看病，但由於同樣的毛病一直反覆發生，她便改去大醫院看。

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她表示，輪到她進診間時，一進去就看到醫生在罵護士，罵完後醫生就問她「懷孕多久了？妳應該是來問胎兒的問題吧？」原PO說明自己只是要看婦科後，醫生還自行推測她有男友，勸她趕緊懷孕，「你有男朋友應該要懷孕了啊，不要避孕啦！現在很多20幾歲懷孕的，差不多了啦，現在國民有義務要增產報國。」

▲醫生一直勸原PO懷孕生子，但原PO無奈表示自己目前沒有伴。（圖／取自pxhere）

不過醫生的一席話讓她滿頭問號，她表示自己根本就沒有男友，而且醫生未免也管太多了。原PO指出，隨後醫生終於進入狀況幫她解決問題，但卻有種敷衍的感覺，讓她感覺不太好；且在她要離開前，醫生又再勸「子宮很漂亮，要生小孩要趁早」，讓她很傻眼，「是有沒有這麼缺業績啊？」

貼文一出，有網友表示醫生有點輕佻了，「這樣講真的不太舒服欸」、「有點誇張」、「回他：我生了妳要幫我養嗎」、「換別家看了啦」、「被騷擾的感覺」；不過另一派網友則表示醫生這樣說很正常，「我每次看婦產科，醫生也一直勸生」、「這是正常關心啦！別想太多」。

此外，也有人指出，很多大醫院都有細分「婦科」和「產科」，兩種專業不太一樣，質疑是否是原PO自己掛錯號。對此原PO則回應，由於她是網路掛號，有事先做功課，發現一般婦科是所有婦產科醫生都會看的。

她也強調，關於「子宮很漂亮」一說，她並沒有覺得這是騷擾，反而很開心，只是自己目前真的沒打算生子，覺得醫生真的問太多了。

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