高鐵三百萬延燒　陳明文被問到怒：去問高鐵！

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨立委在高鐵遺失三百萬元，事件持續延燒。陳明文28日出席民進黨全代會再被問及此事，他一度被特定電視台記者問到生氣，不滿直嗆，「去問高鐵！」

針對高鐵爭議，陳明文表示，應該直接問高鐵，因為高鐵最清楚了，「我是希望這個事情，這個高鐵很清楚，高鐵跟大家說明，不需要我講，我已經講了。」

面對特定電視台媒體頻頻逼問，陳明文不滿開嗆，「你們不是要報導，你們是故意要酸我，如果你有疑問，你就直接到高鐵去問。」

▲民進黨立委陳明文。（圖／記者蔣婕妤攝）

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