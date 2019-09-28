「蔡賴配可鞏固蔡英文支持率」　許信良：確保勝利的最佳保證

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

針對「蔡賴配」是否成局一事，前民進黨主席許信良28日出席全代會前受訪表示，「蔡賴配」可以鞏固總統蔡英文的支持率，是最能鞏固勝利，確保勝利的最佳保證。

許信良表示，「蔡賴配」可以鞏固目前蔡英文的支持率，前行政院長賴清德在民進黨裡面還是有特殊的支持者，「蔡賴配是一個能確保2020勝選的最佳保證」。

許信良表示，自己沒有跟賴清德碰面，身為民進黨前主席、黨員，當然希望民進黨可以勝選，現在蔡英文選情非常好，可是選舉變化很多，真的不可以大意，「蔡賴配是最能鞏固勝利，確保勝利的最佳保證」。

許信良說，過去半年來變化非常大，選情變化很難講，而且不能低估國民黨總統參選人韓國瑜的庶民力量，庶民到底有多大爆發力很難判斷，不能低估韓國瑜，也不能過分樂觀，「在2020毫無問題是勝選，重要的一些措施，像是蔡賴配我想是很好的保證」。

至於前副總統呂秀蓮也投入總統選戰，許信良表示，呂秀蓮是很有個性的人，也很難讓她不選，但到底可以獲得多少票，他是存疑的；至於會不會勸她？他則說，很多人勸了，包括前總統陳水扁也在直播的網路上呼籲「慎重考慮」，「我也覺得如果作為朋友，我也勸她要慎重考慮」。

對於呂秀蓮投入總統選戰，會不會造成蔡英文的選情威脅？許信良表示，他個人認為威脅不大，「我也確實認為，蔡賴配更重要」。

▲許信良出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）



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