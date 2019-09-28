黑衣男台鐵車廂「隨機揮拳」！男乘客眼角掛彩　警通報列管

▲台鐵斗六站上午發生隨機攻擊乘客事件。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／雲林報導

台鐵又發生隨機打人事件！上午一列北上區間2118車次列車，在車廂內有1名年約40歲的身穿黑衣男子，要返回台中，不知何原因在車廂內遊走，還自言自語，看見車廂內的一對沈姓夫妻，先是對著沈妻大小聲，然後再對沈男揮拳，導致其眼角掛彩；沈男被無故揮拳後，便反擊對方，沈妻便趕緊通報列車長處理。

鐵路警察局台中分局斗六派出所副所長劉光復指出，兩造雙方在斗六站被請下車，帶回派出所處理，沈男因為眼角輕微傷勢，夫妻2人還要趕去看醫生，所以沒有對黑衣男子提告，警方也讓黑衣男子搭火車回台中，但黑衣男目前得知不是街友，戶籍地在台中，隨即通報轄區警方要將黑衣男列管，以免再度發生有攻擊乘客的事件發生。

嘉義鐵警李承翰因處理票務糾紛被刺，犧牲性命，彰化日前也才發生男街友拿安全帽暴打列車長事件，惹得人心惶惶，若是今天發生的斗六黑衣男手持利刃或是其他凶器，無預警的對乘客施暴，那後果可就不堪設想，因此劉光復也要派出所員警及台鐵站務人員，務必留意車站內是否有可疑人士出入，以維護民眾生命財產安全。

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