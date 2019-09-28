2019「故宮亞洲藝術節」南院登場　假日免費參觀

▲▼ 2019「故宮亞洲藝術節」即日起於南院開展。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

故宮南院「泰」精彩﹗故宮亞洲藝術節「泰國月」，9月28日起至10月31日活動期間假日免費參觀，藉由展覽、講座、電影、文化體驗及美食市集等，讓民眾從不同層次體驗泰國文化，夜間6時至10時園區建築光雕秀加爵士樂，相當迷人。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 2019「故宮亞洲藝術節」開幕邀請泰國孔劇團演出。（圖／記者翁伊森翻攝）



2019故宮亞洲藝術節28日於故宮南院登場，在泰國貿易經濟辦事處的協助下，原汁原味演出泰國國粹--「Khon(孔劇)」揭開活動序幕。孔劇(Khon)即泰國面具舞蹈劇，為融合優美舞蹈、樂聲以及耀眼服裝的表演藝術，原僅在宮廷傳授，2018年聯合國教科文組織登錄為人類非物質文化遺產。

▲▼ 2019「故宮亞洲藝術節」，院長吳密察與泰國年僅12歲的青年藝術家Armani 合影。（圖／記者翁伊森翻攝）

國立故宮博物院長吳密察表示，今年的亞洲藝術節，從故宮典藏的文物中整理出中泰早期外交關係的歷史，也從活潑的各種活動中，多元體驗泰國文化豐富的內涵；特別感謝泰國貿易經濟辦事處協助邀請泰國的天才兒童畫家、泰國藝術司培育的專業表演團隊來台，提供國人深刻的泰式文化體驗。

▲▼ 2019「故宮亞洲藝術節」，活動期間民間可免費體驗泰國傳統服飾。（圖／記者翁伊森翻攝）

故宮表示，活動期間假日免費參觀，國慶連假也安排精彩好秀！10月10日「Tai Fashion泰時尚」邀請有「泰國蘇打綠」之稱的復古電子搖滾樂團TELEx TELEXs與泰國知名服裝設計師Namfon Laistrooglai與Chaichon Savantrat，共同演繹一場音樂與時尚的服裝大秀。

10月11日下午，玩勮工場帶來臺泰文化交流的「猴戲」、12日泰國知名團隊「孔邦隆藝術之家」演出泰國傳統木偶戲，身著黑衣、黑面具的三位操偶師與操作的木偶肢體融為一體並與現場觀眾互動，讓人目不轉睛；19日夜間園區北側慶典花園，泰國知名泰拳團體Lanna Fighting與泰國交響樂團Sunrise String整合表演，力與美的視聽饗宴千載難逢。

故宮表示，影評人學會以及泰國國家電影圖書館協助精選多部泰國電影，民眾也可線上報名預約參加泰國傳統服飾、泰國香花串、泰式料理、泰語挑戰賽等文化體驗課程；兒創教室《拉瑪堅》故事劇場及繪圖接龍、擊鼓吟詩、皮影戲等課程，適合親子參與，戶外還有泰式美食市集，不但吃喝玩樂一次打包，又能體驗泰國文化，一舉數得。

十月故宮歡度院慶，故宮南院「泰」好康，假日免費參觀，平日國人揪遊，兩人同行1人免費，持泰國護照兩人同行免費參觀，歡迎民眾把握機會來感受泰國文化的魅力！詳情請上故宮南院活動網頁https://reurl.cc/b6n6ml 查詢。