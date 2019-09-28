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「蔡賴配」還不急　林俊憲：需要副手搶救選情的是韓國瑜

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記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

針對「蔡賴配」是否成局，親賴民進黨立委林俊憲28日表示，現在需要副手來幫助搶救選情的是國民黨總統參選人韓國瑜，民進黨等到10月都來得及。

對於「蔡賴配」成局的議題，林俊憲表示，他不清楚，應該是媒體的猜測，他認為民進黨在這個時間點，不必把重點放在副手人選上，「我們是執政黨，小英民調也穩定領先，應該要等外部局勢更清楚，郭柯韓結盟到底如何」。

▲▼林俊憲出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲林俊憲出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

林俊憲認為，需要副手來搶救選情的，應該是韓國瑜，而民進黨等到10月、11月都還來得及；至於賴清德的意願？他強調自己不能幫忙回答，但民進黨對勝選的定義應該要很清楚，不是只有總統要贏，立委、國會要過半，「需要什麼樣的副手，我想小英總統會做整體性的思考」。

林俊憲說，不只是總統要贏，總統勝選機會非常大，如何拚國會過半是民進黨這次勝選的最大挑戰，然後才是挑選副手，這應該是重要的思考。

至於現階段賴清德的工作，是不是協助立委選情？林俊憲表示，很多立委參選同志都希望賴清德幫忙，相信很多人跟他有很深交情，這也是他的責任，民進黨這次挑戰非常大，每一位黨員都有很大責任，「賴清德有高知名度、高人氣，黨內助選我想非常搶手，他也一定要出來共同承擔責任」。

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