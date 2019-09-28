台南海巡響應秋季淨灘　攜手恢復海灘樣貌

▲南部分署第11岸巡隊配合台南市環保局及高雄市永安區公所等機關團體，於安平區觀夕平台及永安區永新灣舉辦2019年秋季淨灘活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



南部分署第11岸巡隊於9月28日配合台南市環保局及高雄市永安區公所等機關團體，於台南市安平區觀夕平台及高雄市永安區永新灣舉辦2019年秋季淨灘活動，期望藉此展現守護海洋的決心，並提升民眾海洋環保意識，使海洋能永續維持原有風貌，讓後代子孫也能共享這一片美麗海洋。

從過去到現在，工業排放污水逕流大海，人類的垃圾也隨著河川流入海中，已嚴重破壞生態環境，使海洋生物面臨絕種危機，為展現11岸巡隊守護海洋生物資源、保障人民遊憩品質及保護海洋的決心，第11岸巡隊主動派遣人員協助此次淨灘及支援岸際戒護工作，配合台南市環保局及高雄市永安區公所28日分別於台南市安平區觀夕平台及高雄市永安區新灣舉辦之淨灘活動。

各級單位淨灘人員不畏烈日，沿著沙灘岸際，撿拾著不屬於海洋的垃圾，分別於觀夕平台清運出各類垃圾及漂流木約1600公斤，永新灣周邊清運出約3000公斤垃圾，執行成果豐碩，此次淨灘活動圓滿順利，更還原了海岸的美麗，完成海洋資源的保育任務。

南部分署第11岸巡隊呼籲民眾，若從事水上遊憩活動時，除注意自身安全外，更要記得別將垃圾留下，若這些塑膠製品或人工廢棄物流入海洋，會造成海洋生物誤食，甚至汙染海洋生態環境，後果不堪設想。如民眾有需要幫助時都可撥打「118海巡服務電話」，海巡署秉持著熱誠的心，竭力為民眾服務。