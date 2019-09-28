痛擊畫面曝光！巨大輪胎組「一路彈跳」　撞進遊覽車頭瞬間…畫面全黑了

記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

花蓮台9線蘇花公路179.8K南下車道28日上午10時許發生離奇車禍，一輛遊覽車車頭遭到脫落的砂石車輪胎組擊中，強大的撞擊力道當場撞碎擋風玻璃，車頭板金、車燈、雨刷也全被砸毀。如今行車紀錄器畫面曝光，發現「肇事輪胎組」是來自對向車道的砂石車，在輪胎鬆脫後，一路滾往人行道，隨後再彈跳回車道上，對著迎面駛來的遊覽車就是一記迎頭猛擊。

▲巨大的輪胎組擦撞山壁、路樹後改變行進方向，一路彈跳往遊覽車頭砸來。（圖／記者蕭可正翻攝）

行車紀錄器畫面拍下，當時遊覽車行駛在蘇花公路南下車道，車速並不快，而對向的北上車道遠遠駛來2輛砂石車，在畫面的遠處，其中一輛砂石車左後輪胎組突然鬆脫、向旁彈飛往人行道處，由於當時距離實在太遠，遊覽車駕駛難以察覺。在輪胎組噴出後，依著慣性在人行道滾動，擦撞山壁、路樹後前進方向一偏，猛地突往車道彈跳滾來，待遊覽車駕駛發現輪胎出現後已經來不及閃避，當場迎面撞上。

▲在被輪胎砸中後，行車紀錄器當即斷訊。（圖／記者蕭可正翻攝）

由於事發太過突然，且輪胎撞上遊覽車時發出砰然巨響，讓車內駕駛、乘客都嚇了一大跳，所幸駕駛反應相當迅速，立即果斷踩下煞車，並抓緊方向盤穩住車身，才未失控釀成更嚴重意外。

事後檢視遊覽車毀損情況，滾來的巨大輪胎組在撞擊後死死嵌入車頭中，大片擋風玻璃被擊碎，車頭板金、車燈、雨刷被砸毀，而行車紀錄器也嚴重受損，被擊中後當場斷訊；鏡頭轉往車內，駕駛座旁的階梯走道處也全是玻璃、零件碎片，所幸整起事故並未造成人員傷亡；而輪胎組確切鬆脫原因，仍待警方深入調查釐清。

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▼遊覽車遭砸後車頭受損嚴重，所幸未有人員傷亡。（圖／記者蕭可正翻攝）