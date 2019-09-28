　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

痛擊畫面曝光！巨大輪胎組「一路彈跳」　撞進遊覽車頭瞬間…畫面全黑了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

花蓮台9線蘇花公路179.8K南下車道28日上午10時許發生離奇車禍，一輛遊覽車車頭遭到脫落的砂石車輪胎組擊中，強大的撞擊力道當場撞碎擋風玻璃，車頭板金、車燈、雨刷也全被砸毀。如今行車紀錄器畫面曝光，發現「肇事輪胎組」是來自對向車道的砂石車，在輪胎鬆脫後，一路滾往人行道，隨後再彈跳回車道上，對著迎面駛來的遊覽車就是一記迎頭猛擊。

▲▼花蓮砂石車「輪胎組離奇飛出」！砸破玻璃　撞進遊覽車頭中。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲巨大的輪胎組擦撞山壁、路樹後改變行進方向，一路彈跳往遊覽車頭砸來。（圖／記者蕭可正翻攝）

行車紀錄器畫面拍下，當時遊覽車行駛在蘇花公路南下車道，車速並不快，而對向的北上車道遠遠駛來2輛砂石車，在畫面的遠處，其中一輛砂石車左後輪胎組突然鬆脫、向旁彈飛往人行道處，由於當時距離實在太遠，遊覽車駕駛難以察覺。在輪胎組噴出後，依著慣性在人行道滾動，擦撞山壁、路樹後前進方向一偏，猛地突往車道彈跳滾來，待遊覽車駕駛發現輪胎出現後已經來不及閃避，當場迎面撞上。

▲▼花蓮砂石車「輪胎組離奇飛出」！砸破玻璃　撞進遊覽車頭中。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮砂石車「輪胎組離奇飛出」！砸破玻璃　撞進遊覽車頭中。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲在被輪胎砸中後，行車紀錄器當即斷訊。（圖／記者蕭可正翻攝）

由於事發太過突然，且輪胎撞上遊覽車時發出砰然巨響，讓車內駕駛、乘客都嚇了一大跳，所幸駕駛反應相當迅速，立即果斷踩下煞車，並抓緊方向盤穩住車身，才未失控釀成更嚴重意外。

事後檢視遊覽車毀損情況，滾來的巨大輪胎組在撞擊後死死嵌入車頭中，大片擋風玻璃被擊碎，車頭板金、車燈、雨刷被砸毀，而行車紀錄器也嚴重受損，被擊中後當場斷訊；鏡頭轉往車內，駕駛座旁的階梯走道處也全是玻璃、零件碎片，所幸整起事故並未造成人員傷亡；而輪胎組確切鬆脫原因，仍待警方深入調查釐清。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►FOODPANDA凌晨遭奧客惡搞　炸雞便當飲料店遭殃損失上萬元

►直擊！捷運站怪客偷拍高中少女「蜜大腿」　蘆洲警：恐成性騷擾

►2年前搶刀破窗逃法院　通緝犯檳榔攤尋嘸女友開槍洩憤遭逮

▼遊覽車遭砸後車頭受損嚴重，所幸未有人員傷亡。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼輪胎直接砸破遊覽車玻璃 。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼輪胎直接砸破遊覽車玻璃 。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼花蓮砂石車「輪胎組離奇飛出」！砸破玻璃　撞進遊覽車頭中。（圖／記者蕭可正翻攝）

ET快訊
驚悚影片曝光！巨大輪胎「一路彈跳」　撞進遊覽車頭瞬間…畫面全
6歲養女是「22歲恐怖侏儒女假扮」想殺養母全家　法官竟判：遺
彰化奧客凌晨狂訂「10桶炸雞」叫foodpanda外送　3間
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

孤單富二代艋舺尋歡　站壁越南花多一罪喊冤：我怎知他未成年

癡情男捧27萬急匯女友　「2.0升級版真人見面」真相超心碎

「大陸幽靈船」南漂觸礁擱淺頭城　無漏油將拖吊蘇澳港拆解

黑衣男台鐵車廂「隨機揮拳」！男乘客眼角掛彩　警通報列管

痛擊畫面曝光！巨大輪胎組「一路彈跳」　撞進遊覽車頭瞬間…畫面全黑了

彰化奧客凌晨狂訂「10桶炸雞」叫foodpanda外送　3間店氣炸損失上萬

捲入車下！大貨車綠燈起步…中風男走在車縫中來不及過完馬路遭壓傷

直擊！捷運站怪客偷拍高中少女「蜜大腿」　蘆洲警：恐成性騷擾

借車出遊行經萬聖公　轎車突失控把廟撞爛...4人傷

桃園男將住家當成地下兵工廠　警方特勤隊拂曉出擊破獲

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

太認真想上課！他種田忙到來不及　開農耕曳引機到校...校方：下不為例

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

宜蘭抄表員遇家犬狂吠爆氣5連踹 疑催油門想衝撞...他反駁：狗先咬

板橋阿北手工小禮服爆紅遭冒用 林哲慧樂觀笑回：他賣得好就好！

鄧倫不爽「打手沒吹犯規」　球場發飆怒嗆裁判：你看不到嗎！

遇到大肥鵝氣噗噗逆向擋車！驅趕反被追...網笑：檢舉牠XD

全台最狂高雄酒吧！16m長吧檯　一列排開68支得獎啤酒柱超壯觀

孤單富二代艋舺尋歡　站壁越南花多一罪喊冤：我怎知他未成年

癡情男捧27萬急匯女友　「2.0升級版真人見面」真相超心碎

「大陸幽靈船」南漂觸礁擱淺頭城　無漏油將拖吊蘇澳港拆解

黑衣男台鐵車廂「隨機揮拳」！男乘客眼角掛彩　警通報列管

痛擊畫面曝光！巨大輪胎組「一路彈跳」　撞進遊覽車頭瞬間…畫面全黑了

彰化奧客凌晨狂訂「10桶炸雞」叫foodpanda外送　3間店氣炸損失上萬

捲入車下！大貨車綠燈起步…中風男走在車縫中來不及過完馬路遭壓傷

直擊！捷運站怪客偷拍高中少女「蜜大腿」　蘆洲警：恐成性騷擾

借車出遊行經萬聖公　轎車突失控把廟撞爛...4人傷

桃園男將住家當成地下兵工廠　警方特勤隊拂曉出擊破獲

台南市國際失智月　金曲懷舊嘉年華溫馨登場

孤單富二代艋舺尋歡　站壁越南花多一罪喊冤：我怎知他未成年

加碼《FEEL SPECIAL》沒音樂！　TWICE「清唱全場＋刀群舞」LIVE實力網狂讚

TOYOTA展開「燃料電池發電機」測試！零排放高性能價格也合理

吳姍儒入圍金鐘淚崩　秀紅毯戰袍被吳宗憲酸「我的比妳厲害」

陳菊、黨內要角穿梭會晤賴清德　「蔡賴合作」踏出第一步

眺望絕美夜景！雲林5大景觀餐廳　還能邊吃飯邊泡腳超滿足

無縫天空最後一塊拼圖！　台灣ICAO持續與貝里斯等國會談

60KG洛威拿什麼都不怕！見脆弱小生命露驚恐臉　媽笑：沒辦法當爸

美聯分區龍頭全破百勝　單季4支百勝球隊打破歷史紀錄

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

社會熱門新聞

妻小琉球慶生後懷孕　夫精蟲數0..

連千毅被關都因為她　「禍首」面..

情侶開房闖4次紅燈…帶血戰果扔..

林志成放話館長　警打臉：沒收到..

最狂上學記　他開曳引機到校讀書

熊貓奧客惡搞　損失上萬元

偷爬進屋...見睡美人想硬來！..

林志成8規則出爐約戰館長　選手..

新竹狼男「預謀犯案」11歲女童..

汐止新台五路淹水　汽機車陷泥沙

第一次自由行！台人沖繩自駕車禍..

快訊／砂石車輪胎組飛出　撞進遊..

三重商旅熄燈遭砸、潑漆成廢墟

非法越南移工租遊覽車旅遊　警逮..

更多熱門

相關新聞

快訊／砂石車輪胎組飛出　撞進遊覽車頭

花蓮台9線蘇花公路179.8K南下車道28日上午10時35分發生離奇車禍，一輛遊覽車行經崇德路段時，前方的砂石車的輪胎組突然鬆脫，2顆輪胎向後噴飛，當場砸中遊覽車擋風玻璃，還卡入車頭中，突如其來的巨響也讓司機、乘客全都嚇傻，所幸司機反應得宜，立即穩住車身，才未釀成人員傷亡。目前確切事故原因，警方已到場調查釐清。

南安小熊野放成功的背後推手！

喊「我的兄弟」挺韓！傅崐萁：盡力協助推動整合

採藥男山中迷途14天　雙腳腫脹困工寮

關鍵字：

花蓮蘇花公路遊覽車砂石車輪胎組

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

妻小琉球慶生後懷孕　夫精蟲數0告小王

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

Baby時裝周「頭皮屑沒洗」衰挨罵！

江祖平大時代殺青：最不想跟王瞳對戲

Joeman開箱氣炸鍋出包！　廠商轟抹黑：極盡羞辱

停3站「僅1人下車」　司機：我好累

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

茶包5分鐘釋116億微塑料顆粒　水蚤亂游！

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

韓國瑜一走　黃捷秒遭韓粉包圍罵「垃圾」

台灣一家三口沖繩自駕撞來車　50歲女不治

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

路霸叭不走！小孩下車幫移卻開摸

女業務露黑絲襪長腿開箱　臉書曝光

蜘蛛人重返漫威宇宙　湯姆霍蘭德回應

更多

最夯影音

更多

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

太認真想上課！他種田忙到來不及　開農耕曳引機到校...校方：下不為例

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面