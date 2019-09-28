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蔡英文為桃園「低碳環保車輛授車」　給清潔人員「四好」

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▲蔡英文出席桃園農博，為低碳環保車輛授車。（圖／市府提供）

▲蔡英文出席桃園農博，為低碳環保車輛授車。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

除了逐年汰換老舊清潔車、全國各縣市環保清潔人員，年底全面換新裝。總統蔡英文28日出席2019桃園農業博覽會開幕活動前，先抵會場為「低碳環保車輛授車」指出，政府補助各縣市環保單位，逐年汰換採購低碳環保車輛，另外，年底前為全國3萬3千多名清潔隊同仁換新裝，提供「四好」工作環境。▲蔡英文出席桃園農博，為低碳環保車輛授車。（圖／市府提供）

蔡總統進一步指出，為全國清潔隊員提供的「四好」工作環境，分別是好穿的制服，好行的低碳環保車輛、更新好洗的換洗設備，以及改善好休息的空間，現任環保署長張子敬可以說是「使命必達」。▲蔡英文出席桃園農博，為低碳環保車輛授車。（圖／市府提供）

▲環保署編列3億3千萬，為全國環保清潔人員換新裝。（圖／市府提供）

環保署長張子敬說，為了讓全國所有的清潔隊同仁做好工作，環保署這次全面編列3億3千萬換的新裝，有冬、夏天各兩套POLO衫，外加一件非常實穿的外套，委由實踐服裝設計系的系主任設計，由清潔隊員票選出來；另外也編列8千萬買安全鞋和防穿刺手套，讓清潔隊同仁在工作上的安全能夠得照到更充分顧，也每年編列經費補助各縣市政府汰換老舊的清潔車。▲蔡英文出席桃園農博，為低碳環保車輛授車。（圖／市府提供）

▲鄭文燦感謝蔡總統及行政院環保署的支持，讓桃園成為低碳永續城市。（圖／市府提供）

桃園市長鄭文燦說，桃園升格後總人口增加20幾萬人，整體環境負擔加重，鄉鎮市公所原有個別採購的清運車輛機具出現老舊容易故障情形，除了執勤安全有疑慮，也增加空氣污染的可能性。市府考量清潔隊員值勤的安全性，並持續推廣低污染、低噪音、低耗能低碳運具，今（2019）年度編列預算1.5億元，並獲行政院環保署核定補助款1.05億元，以汰換逾12年的老舊運具為目標，共計新增及汰換採購電動壓縮式垃圾車38輛、油電混合動力資收車81輛，一共119部。感謝蔡總統及行政院環保署的支持，讓桃園成為更美好、更幸福的低碳永續城市。▲蔡英文出席桃園農博，為低碳環保車輛授車。（圖／市府提供）

▲桃園市環保局的低碳環保車輛。（圖／市府提供）

環保局指出，今天的授車典禮除展示電動壓縮式垃圾車、油電混和動力底盤的資源回收車、維護市容環境的掃街車、抓斗車等，現場也有各式重型清潔機具例如鏟裝機、淨灘機及大型廢棄物分解破碎機等，將逐步投入桃園市的垃圾清運、資源回收、市容維護及海岸髒亂清理，讓清潔隊員值勤能兼具安全、效率與品質。

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