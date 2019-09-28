韓國瑜出席台商KMT之友會痛批民進黨：再給4年只有老天爺知道會變怎樣

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜28日利用午休時間，出席全球海外台商KMT之友會活動，來自世界各地台商齊聚一堂，「韓國瑜凍蒜」吶喊聲不斷，韓國瑜上台致詞時猛批民進黨執政太差，如果再給民進黨四年只有老天爺會知道台灣變怎樣，執政這麼差，就請下台當反對黨，他強調若能重返執政，一定跟民眾貼近，不會有驕傲的心，為人民打拼，擦亮中華民國招牌。





▲國民黨總統參選人韓國瑜受到台商熱情歡迎。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜致詞時提到「台商們從世界各地飛回台灣，帶一腔熱情及滿腹理想甚至滿心憂慮，台商們經過這種辛苦位求下一代好生活及國家價值，許多台商憂心2020中華民國會不保，台灣當前處境不好，這三年人民也不快樂，憂心無比，給民進黨這麼好機會，三年半有太多失望，也看不到執政成績單，到底要把國家帶到什麼樣方向，從政就是要讓人民安居樂業，現在經濟疲軟、外交困頓、新南向一敗塗地、兩岸緊張、社會紛擾、人才流失，我們國家沒像這一刻這麼危險，台灣人民人心迷離，不安全感重，民進黨執政實在太差」。

▲國民黨總統參選人韓國瑜受到台商熱情歡迎。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜說「2020是中華民國生死保位戰，照現況再給民進黨四年，只有老天爺知道台灣會變怎樣，執政這麼差，就請下台當反對黨，反正民進黨像妖怪一樣，今天手砍斷了明天長一隻手，砍斷腳後天長一隻腿，腦袋掉了很快就長出來，很快就強大，一樣能做很強壯的反對黨」。

他強調「總統一定要贏，立委選舉也是重中之重，國會不過半，很多工作無法推動，盼讓國民黨2020重返執政，我們會傾聽民意，跟民眾貼近，不會有驕傲的心，為人民打拼，擦亮中華民國招牌，跟台商保證再給我們一次機會」。