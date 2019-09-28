安南醫院獲勞工局認證 台南唯一五心績優醫院

▲台南市立安南醫院為大台南地區唯一五心績優幸福醫療院所，陳鴻文副院長（右）代表接受黃偉哲市長表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局辦理五心績優職場遴選，安南醫院、岱稜科技、大成工程、森霸電力、啟耀光電等5家企業幸福上榜，安南醫院為大台南地區唯一五心績優幸福醫療院所。

林瑞模院長表示，這次五心績優職場遴選能上榜實屬難能可貴，參賽公司除不能有重大違反勞工、職安法規記錄以外，並展現創院至今醫院獨具特色之優良友善事績，包含：應徵履歷不需要檢附照片，避免外貌偏見；護理人員留任、續約獎金；以及福委會等、醫院及家屬就醫具有優惠折扣、各科諮商人員照護即時溫馨等等，獲得評選委員會認證肯定。

林瑞模院長也代表院方感謝台南市勞工局王鑫基局長及評選委員們肯定安南醫院，而最要感謝的是醫院全體醫護人員每一天都很努力來提升對於病人的醫療服務品質，不只員工幸福，病人及家屬也更幸福。

代表安南領獎的行政副院長陳鴻文指出，黃偉哲市長以「希望家園」做為施政理念故也希望能建構和諧友善如家的勞動職場，展現「家的價值」，此部分剛好跟中國醫藥大學醫療體系及安南醫院恪遵的核心價值「以病人為尊、以員工為重、以醫院為榮」不謀而合，具體作為如提供保障13.5個月年薪並祭出獎金鼓勵護理人員久任、福委會所提供給員工的福利如生日禮券三節禮券也都相當完善，歡迎外漂遊子返鄉服務或台南在地鄉親，深耕奠基台南，樂業安南。