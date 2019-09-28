行李箱過X光機！香港嚴查台灣旅客　攜「戰略物資」入境最高關7年

▲香港示威者戴著防毒面具。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

香港反送中持續延燒，為防止頭盔、防毒面具等「戰略物資」經台灣入境香港，香港海關已經加強檢驗入境旅客的行李，若被查出，依法可處無限額的罰款及監禁7年。香港媒體報導，已經有台灣旅客被搜出相關物品，交由負責反恐情報的港警保安科跟進。

中國大陸將在10月1日舉行建政70週年慶典，香港《明報》報導，海關高層近日口頭下令，自27日中午開始，至10月1日當天，在機場、陸路、鐵路及碼頭等口岸「100%檢查」抵港旅客的隨身行李。不過，由於部分口岸人手不足，只能特別針對「亞裔年輕人」檢查行李，要做到100%全面檢查仍有難度。

《明報》記者27日晚間在落馬洲支線口岸也發現，平時很少抽查行李的「綠色通道」，已經明顯加強人手，海關還在通道中央設置鐵欄以便抽查旅客行李。據了解。海關人員會目測每名旅客的隨身行李，並要求旅客將大型行李放X光機檢查。

▲示威群眾日前在香港機場舉行「和你飛」示威 。（圖／路透）

報導提到，海關搜查重點主要針對「戰略物資」，包含防毒面具與頭盔等。而在中國大陸切斷輸往香港的包裹、貨運後，很多「戰略物資」改由台灣進入香港，也因此，從台灣入境的旅客也被列為抽查重點，當海關發現疑似「戰略物資」後，會拍照記下行李箱外貌，提交航空旅客組，將行李放回行李輸送帶，待領取行李時攔查旅客。

報導強調，海關8月中旬曾在機場從一名抵港的台灣男子身上查獲一批面罩、濾罐、胡椒噴霧、光復香港貼紙等，當下已提交負責反恐情報的保安科跟進。此外，本月中旬，也有3名台灣男子被查出攜帶面罩、濾罐、眼罩等物資，其資料均被提交入境處，有可能列入入境管制名單。

據香港法例第60章《進出口條例》，任何人如沒有有效許可證而輸入或輸出戰略物品即屬違法，最高可處無限額的罰款及監禁7年，被搜獲的違法戰略物品也會被充公。報導提到，香港海關在2018年共處理285件懷疑涉及戰略物品的調查案件，今年至8月已經處理128件。

▲台北市濟南教會收到援助香港「反送中」民眾的物資。（圖／記者馬叔安攝）

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