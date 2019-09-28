嘉市原住民千餘人 　地檢署強化反賄宣導

▲▼嘉義地檢署原住民反賄選宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署為因應2020總統、副總統及立法委員大選，積極佈署查察賄選及反賄選，特與嘉市政府政風處合作，28日上午，結合民政處舉辦之「都市原住民法治衛生保健暨就業講座」進行反賄選宣導，由主任檢察官郭志明向原住民朋友傳遞「乾淨選風、幸福家園」的訊息，鼓勵原住民朋友拒絕賄選、保護自己之外，更要勇敢檢舉賄選。

▲▼嘉義地檢署主任檢察官郭志明向原住民進行反賄選宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

郭主任檢察官鼓勵現場原住民朋友勇敢檢舉，呼籲大家抵擋候選人幾百、幾千的小額金錢誘惑，若檢舉正副總統候選人賄選，最高檢舉獎金高達新台幣(下同)1,500萬元、檢舉立委候選人賄選最高獎金1,000萬元，希望民眾能直言不賄，知道有賄選情形時立即撥打24小時檢舉專線：0800-024-099按4。

政風處長葉鴻銘表示，「選舉」是台灣民主化的過程與根本，過去許多摻雜惡質的選舉歪風，嚴重腐蝕族人們善良、純樸的心靈，現在透過市府與地檢署選舉法治教育的宣導，不分你、我、他，深化「不買票、不賣票、要檢舉」的觀念，以維護選舉公正性及民主政治的核心價值。

台灣經過多次族群融和已經不分彼此的生活在這片土地上學習互相尊重差異性保存與推廣個別傳統文化，截至108年8月底，嘉義市原住民人數共有1,113人，在嘉義市政府鼓勵下，原住民亦將積極投入反賄選之行列。