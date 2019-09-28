機場查獲走私狐獴寶寶　女旅客當場餵奶「胸器驚人」網歪樓

▲關務署台北關27日在桃園機場查獲旅客走私活體動物，其中罕見狐獴寶難耐飢餓，陳姓旅客最後一次餵奶，狐獴寶寶一臉滿足。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

關務署台北關27日在桃園機場查獲陳姓女子走私一批活體動物，其中有2隻罕見的狐獴寶寶，這也是桃園機場首度查獲活體狐獴，陳女擔心寶寶難耐飢餓充當保母，當場沖泡寵物專用奶粉餵奶，因這批動物事先並未申報，陳女將觸犯「動物傳染病防治條例」，這批活體動物全部會被查扣，並移送防檢局新竹分局依規定裁處。

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▲關務署台北關27日在桃園機場查獲旅客走私活體動物，其中一對罕見狐獴寶寶萌樣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

關務署台北關27日傍晚發現，陳姓旅客搭乘BR-212班機海關由泰國曼谷返回桃園機場，海關人員在陳行李中發現夾藏紙盒與紙碗等物，開箱後發現有一批未申報進口活體動物，包括2隻非洲狐獴、2隻「西班牙睡鼠」、4隻「八齒鼠」，但其中「八齒鼠」因不耐飛行，開箱時已全部死亡。

▲關務署台北關27日在桃園機場查獲旅客走私活體動物中的西班牙睡鼠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

海關人員告知這批未申報動物將面臨查扣，陳女了解後指出，因為明年是鼠年，她屬老鼠，所以買回來想自己養，狐獴在台灣市價約12萬元，小隻的「西班牙睡鼠」約3萬元，是她在曼谷向路邊攤買來的，因飛行時間約4小時，狐獴寶寶男難飢餓。

陳女希望最後一次餵食狐獴寶寶，海關人員提供熱開水，讓陳女沖泡奶粉餵食狐獴寶寶，模樣相當可愛，喝完奶後一臉滿足，陳女經海關人員偵訊後，依違反「動物傳染病防治條例」移請動物植物防檢局處理。

防檢局表示，非洲狐獴並非保育類動物，目前全台私人飼養的狐獴不超過40隻，但要讓狐獴來台並不容易，需經過繁瑣檢疫程序，檢驗各種寄生蟲與疾病，還必須是自過去一年皆沒有發生狂犬病的飼養場區，更須依法施打狂犬病疫苗與植入晶片，所以每隻要價超過10萬元。



台北關說，依動物傳染病防治條例及海關緝私條例等規定，予以扣押並製作詢問筆錄，其中部份動物在運送過程中已死亡，訊後將陳女與活體動物移送防檢局新竹分局依規定裁處。



桃園機場首度查獲這起走私狐獴寶寶，在「餵奶」照片和影片曝光後，引起網友的關注，因為陳女在餵奶時，穿超低胸上衣，雪白雙峰也跟著入鏡，網友不僅看了狐獴寶寶，也看了「深深的事業線」，不禁直呼：「好大啊！」、「我怎麼看不到狐獴寶寶在哪裡？」。

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