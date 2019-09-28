　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機場查獲走私狐獴寶寶　女旅客當場餵奶「胸器驚人」網歪樓

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲關務署台北關27日在桃園機場查獲旅客走私活體動物，其中罕見狐獴寶難耐飢餓，陳姓旅客最後餵奶後，狐獴寶寶一臉滿足。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲關務署台北關27日在桃園機場查獲旅客走私活體動物，其中罕見狐獴寶難耐飢餓，陳姓旅客最後一次餵奶，狐獴寶寶一臉滿足。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

關務署台北關27日在桃園機場查獲陳姓女子走私一批活體動物，其中有2隻罕見的狐獴寶寶，這也是桃園機場首度查獲活體狐獴，陳女擔心寶寶難耐飢餓充當保母，當場沖泡寵物專用奶粉餵奶，因這批動物事先並未申報，陳女將觸犯「動物傳染病防治條例」，這批活體動物全部會被查扣，並移送防檢局新竹分局依規定裁處。

▲關務署台北關27日在桃園機場查獲旅客走私活體動物，其中一對罕見狐獴寶寶萌樣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲關務署台北關27日在桃園機場查獲旅客走私活體動物，其中一對罕見狐獴寶寶萌樣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

關務署台北關27日傍晚發現，陳姓旅客搭乘BR-212班機海關由泰國曼谷返回桃園機場，海關人員在陳行李中發現夾藏紙盒與紙碗等物，開箱後發現有一批未申報進口活體動物，包括2隻非洲狐獴、2隻「西班牙睡鼠」、4隻「八齒鼠」，但其中「八齒鼠」因不耐飛行，開箱時已全部死亡。

▲關務署台北關27日在桃園機場查獲旅客走私活體動物中的西班牙睡鼠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲關務署台北關27日在桃園機場查獲旅客走私活體動物中的西班牙睡鼠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

海關人員告知這批未申報動物將面臨查扣，陳女了解後指出，因為明年是鼠年，她屬老鼠，所以買回來想自己養，狐獴在台灣市價約12萬元，小隻的「西班牙睡鼠」約3萬元，是她在曼谷向路邊攤買來的，因飛行時間約4小時，狐獴寶寶男難飢餓。

陳女希望最後一次餵食狐獴寶寶，海關人員提供熱開水，讓陳女沖泡奶粉餵食狐獴寶寶，模樣相當可愛，喝完奶後一臉滿足，陳女經海關人員偵訊後，依違反「動物傳染病防治條例」移請動物植物防檢局處理。

防檢局表示，非洲狐獴並非保育類動物，目前全台私人飼養的狐獴不超過40隻，但要讓狐獴來台並不容易，需經過繁瑣檢疫程序，檢驗各種寄生蟲與疾病，還必須是自過去一年皆沒有發生狂犬病的飼養場區，更須依法施打狂犬病疫苗與植入晶片，所以每隻要價超過10萬元。

台北關說，依動物傳染病防治條例及海關緝私條例等規定，予以扣押並製作詢問筆錄，其中部份動物在運送過程中已死亡，訊後將陳女與活體動物移送防檢局新竹分局依規定裁處。

桃園機場首度查獲這起走私狐獴寶寶，在「餵奶」照片和影片曝光後，引起網友的關注，因為陳女在餵奶時，穿超低胸上衣，雪白雙峰也跟著入鏡，網友不僅看了狐獴寶寶，也看了「深深的事業線」，不禁直呼：「好大啊！」、「我怎麼看不到狐獴寶寶在哪裡？」。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►桃園男將住家當成地下兵工廠　警方特勤隊拂曉出擊破獲

►六大洲台商後援會力挺　蔡英文：有政績的團隊值得再給四年

►海軍上士「煞到」女士官　偷她內衣褲下場…判刑且強迫退伍

ET快訊
驚悚影片曝光！巨大輪胎「一路彈跳」　撞進遊覽車頭瞬間…畫面全
6歲養女是「22歲恐怖侏儒女假扮」想殺養母全家　法官竟判：遺
彰化奧客凌晨狂訂「10桶炸雞」叫foodpanda外送　3間
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

無縫天空最後一塊拼圖！　台灣ICAO持續與貝里斯等國會談

2019「故宮亞洲藝術節」南院登場　假日免費參觀

豪雨狂下南港291毫米！北北基宜發大雷雨訊息　防劇烈降雨雷擊

台灣陣頭文化、月老到日本超夯！「家將臉譜」變藝術　遊客排隊搶著畫

有大眼睛就是萌？ 像貓像鳥又像兔的超現實大眼生物

機場查獲走私狐獴寶寶　女旅客當場餵奶「胸器驚人」網歪樓

台東攝影比賽成績出爐　得獎者竟是「陳小姐、毛先生」…個資法作祟

教師節快樂！　潘文忠親筆寫下感謝「老師是教育者，更是陪伴者」

滑獨木舟10km　馬公高中教師帶學生關注澎湖海洋垃圾

等太久提醒快點...Uber司機「突臨時有事」拒載！　她發文抱怨反被打腫臉

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

太認真想上課！他種田忙到來不及　開農耕曳引機到校...校方：下不為例

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

宜蘭抄表員遇家犬狂吠爆氣5連踹 疑催油門想衝撞...他反駁：狗先咬

板橋阿北手工小禮服爆紅遭冒用 林哲慧樂觀笑回：他賣得好就好！

鄧倫不爽「打手沒吹犯規」　球場發飆怒嗆裁判：你看不到嗎！

遇到大肥鵝氣噗噗逆向擋車！驅趕反被追...網笑：檢舉牠XD

全台最狂高雄酒吧！16m長吧檯　一列排開68支得獎啤酒柱超壯觀

無縫天空最後一塊拼圖！　台灣ICAO持續與貝里斯等國會談

2019「故宮亞洲藝術節」南院登場　假日免費參觀

豪雨狂下南港291毫米！北北基宜發大雷雨訊息　防劇烈降雨雷擊

台灣陣頭文化、月老到日本超夯！「家將臉譜」變藝術　遊客排隊搶著畫

有大眼睛就是萌？ 像貓像鳥又像兔的超現實大眼生物

機場查獲走私狐獴寶寶　女旅客當場餵奶「胸器驚人」網歪樓

台東攝影比賽成績出爐　得獎者竟是「陳小姐、毛先生」…個資法作祟

教師節快樂！　潘文忠親筆寫下感謝「老師是教育者，更是陪伴者」

滑獨木舟10km　馬公高中教師帶學生關注澎湖海洋垃圾

等太久提醒快點...Uber司機「突臨時有事」拒載！　她發文抱怨反被打腫臉

怒嗆鄰居「我燒給你」　兄弟檔涉「公然恐嚇」送辦

台南市國際失智月　金曲懷舊嘉年華溫馨登場

孤單富二代艋舺尋歡　站壁越南花多一罪喊冤：我怎知他未成年

加碼《FEEL SPECIAL》沒音樂！　TWICE「清唱全場＋刀群舞」LIVE實力網狂讚

TOYOTA展開「燃料電池發電機」測試！零排放高性能價格也合理

吳姍儒入圍金鐘淚崩　秀紅毯戰袍被吳宗憲酸「我的比妳厲害」

陳菊、黨內要角穿梭會晤賴清德　「蔡賴合作」踏出第一步

眺望絕美夜景！雲林5大景觀餐廳　還能邊吃飯邊泡腳超滿足

無縫天空最後一塊拼圖！　台灣ICAO持續與貝里斯等國會談

60KG洛威拿什麼都不怕！見脆弱小生命露驚恐臉　媽笑：沒辦法當爸

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

生活熱門新聞

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

停3站「僅1人下車」　司機：我..

準米塔恐快速增強轉彎　下周甩大..

快訊／米塔颱風生成「恐成中颱」..

遭學長硬上！她已變人妻…淚原諒

27歲女填履歷表「只願提供手機..

米塔颱風這兩天雨最強！周日發海..

《返校》翠華中學拍攝地曝光！雨..

北北基宜炸豪大雨　米塔颱風今生..

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術..

人夫被硬塞「12年中古車」下場..

結完帳搞丟高價水梨　好市多「補..

10/1上路！「15項交通新制..

即／大雷雨來襲！氣象局：雙北下..

更多熱門

相關新聞

雅詩蘭黛輸入含藥BB霜未申報　法規修正不起訴

美商「雅詩蘭黛」台灣分公司，2018年5月間進口產品時遭海關攔查，發現其中的倩碧Clinique BB霜含有藥物成分，卻未如實申報，依違反化粧品衛生管理條例送辦。台北地檢署調查認為，由於該法修法後已除罪化，最多只有行政罰鍰，檢察官以不起訴處分。

私菸不翼而飛？　海關查證中

男大生為賺錢收包裹　竟淪為運海洛因

大山在前　9月維持正成長困難

歷史上第6次　8月出口突破290億美元

關鍵字：

海關查獲旅客走私活體動物狐獴寶寶旅客最後餵食

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

妻小琉球慶生後懷孕　夫精蟲數0告小王

豐原妹看《返校》！門一開超衝擊

Baby時裝周「頭皮屑沒洗」衰挨罵！

江祖平大時代殺青：最不想跟王瞳對戲

Joeman開箱氣炸鍋出包！　廠商轟抹黑：極盡羞辱

停3站「僅1人下車」　司機：我好累

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

茶包5分鐘釋116億微塑料顆粒　水蚤亂游！

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

韓國瑜一走　黃捷秒遭韓粉包圍罵「垃圾」

台灣一家三口沖繩自駕撞來車　50歲女不治

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

路霸叭不走！小孩下車幫移卻開摸

女業務露黑絲襪長腿開箱　臉書曝光

蜘蛛人重返漫威宇宙　湯姆霍蘭德回應

更多

最夯影音

更多

陳忻玥《聲林2》牽麥香哥被甩開XD　高水準淚唱《不該》起雞皮疙瘩惹

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

陳小春想幫Jasper添弟弟：每天在打！　為麻辣鍋改飛機...強推「新莊才好吃！」

太認真想上課！他種田忙到來不及　開農耕曳引機到校...校方：下不為例

170cm深V爆乳妹竟是職業軍人 最美海軍掀網暴動：想簽志願役

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面