教師節快樂！　潘文忠親筆寫下感謝「老師是教育者，更是陪伴者」

▲潘文忠在臉書上祝老師「教師節快樂」。（圖／翻攝潘文忠臉書）

記者崔至雲／台北報導

今天是教師節，教育部長潘文忠也在臉書上PO出寫給老師的一段話，除了感謝老師對教育現場學生的努力，更鼓勵老師，帶領孩子面對各式困難與挑戰，孩子才有機會成為更好的自己，「你們不只是一個教學者，更是孩子人生路上重要的陪伴者。」

潘文忠指出，「教師節對老師們來說是很特別的一天，但我們也要記得，老師們的努力是存在教學現場的每一天。今天讓我想起在海山國小當老師的日子，一個教室裡有60幾位孩子，每位都有著不同的潛能特質，老師需要細心觀察、時刻調整方式，才能引導不同的孩子安心學習、發展所愛，這也讓我深刻體會到，作為一位老師，需要付出多少心力。」

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▲▼教育部長潘文忠 。（圖／記者崔至雲攝）





潘文忠最後也感謝所有的老師，「謝謝你們，每一天都在教育現場不斷努力著，為孩子、為台灣的未來打下根基，有你們的用心教學，陪伴孩子成長、茁壯，帶領孩子面對各式困難與挑戰，孩子才有機會成為更好的自己，你們不只是一個教學者，更是孩子人生路上重要的陪伴者」。

▲潘文忠鼓勵老師，帶領孩子面對各式困難與挑戰，孩子才有機會成為更好的自己。（圖／記者崔至雲攝）

為慶祝教師節，教育部也在今（28日）以「互動式、接地氣」的活動來慶祝。由教育部主辦的教師節徵件活動以「老師，我們同在憶起」為主題，讓學生利用短片、漫畫、卡片三類的方式自由發揮，最主要就是希望藉此能表達對老師的感謝。

