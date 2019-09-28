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酒駕零容忍展決心　南警聯合擴大路檢取締

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▲台南市警方集結7個分局及保安、交通大隊等警力，由六分局長陳建民主持聯合勤教，展現警方強力取締酒駕決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警方集結7個分局及保安、交通大隊等警力，由六分局長陳建民主持聯合勤教，展現警方強力取締酒駕決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市警方為防制酒後駕車引發交通事故造成民眾身體財產嚴重損害，9月27日晚上，利用棒球場有職棒比賽人潮眾多的機會，集結第一、第二、第三、第四、第五、第六、永康等分局及保安大隊、交通大隊合計64名警力，由六分局長陳建民主持聯合勤教，展現警方強力取締酒駕決心。

▲台南市警方集結7個分局及保安、交通大隊等警力，由六分局長陳建民主持聯合勤教，展現警方強力取締酒駕決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳建民分局長於勤教中提醒員警，應擺放及收拾路檢裝備，落實交管，拉長縱深部署；攔查時不要將頭、手伸進駕駛座位內，並請民眾下車受檢，引擎要熄火；查獲犯嫌更需落實搜身，避免遭受攻撃。

▲台南市警方集結7個分局及保安、交通大隊等警力，由六分局長陳建民主持聯合勤教，展現警方強力取締酒駕決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，遇到可疑交通違規攔查不停，蒐證後依道路交通管理處罰條例第60條及61條逕行舉發；如於設有酒測告示攔查點駕駛拒絕攔查，經蒐證後，依道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款逕行舉發，不要追車，才能確保本身及民眾安全。

▲台南市警方集結7個分局及保安、交通大隊等警力，由六分局長陳建民主持聯合勤教，展現警方強力取締酒駕決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勤教結束後，市警六分局部分，出動18名員警前往聯外道路中華西路與健康路口路檢，27日勤務共取締酒後駕車1件1人，成效尚稱良好。

▲台南市警方集結7個分局及保安、交通大隊等警力，由六分局長陳建民主持聯合勤教，展現警方強力取締酒駕決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局長周幼偉表示，取締酒駕勤務，未來將更密集、強度更強，警方會設法強化執法密度及廣度掃蕩酒駕，去除酒客「不會這麼倒楣碰上警察攔查」的僥倖心態。同時，警方也提醒民眾酒後改搭計程車、公車等大眾運輸工具返家，或與同桌友人約定「指定駕駛」，以及多多運用「代叫計程車」等觀念，希望在「軟」
（宣導）、「硬」（執法）兼施，雙管齊放的策略下，澈底杜絕酒後駕車案件，達到酒駕零容忍的目標。

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