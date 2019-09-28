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FOODPANDA凌晨遭奧客惡搞　炸雞便當飲料店遭殃損失上萬元

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▲炸雞店被惡搞下單要10桶炸雞。（圖／翻攝自Facebook／爆Ｑ美式炸雞自強店）

▲炸雞店被惡搞下單要10桶大辣炸雞。（圖／翻攝自Facebook／爆Ｑ美式炸雞自強店）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市炸雞、便當、飲料等3家店面同時被「惡搞」！今天凌晨1時許，彰化市有木瓜牛奶店、便當店及炸雞店等3家業者都同時接到訂單，要求木瓜牛奶店外送50杯木瓜牛奶，便當店也要50個排骨便當，炸雞店則外送10桶辣味全家餐，店家喜孜孜的趕緊作餐點，沒想到竟是一場騙局，業者又累又無奈。

▲炸雞店被惡搞下單要10桶炸雞。（圖／翻攝自Facebook／爆Ｑ美式炸雞自強店）

炸雞店每天下午3點30分營業，黃姓店長說，原來都只有經營到深夜11時30分關店，但自從與「foodpanda」（熊貓）合作後，延長收工時間到凌晨2點，今天凌晨一聽到要「10桶8塊全家餐大辣」訂單後先是非常高興，結果看怎麼怪怪的10桶！嚇到....於是先立馬下個5桶，因為半夜沒什麼單下了拼了！不過越想越怪，訂購的物品10桶都大辣，想想自家附送的辣粉已經夠辣了，還要大辣，要不然打個電話確定好了，按照訂單的電話打給對方，「我沒訂阿」！才知被騙了，將炸好的炸雞又不能久放，只能全都丟了，收工到凌晨5點才回家睡覺。

▲炸雞店被惡搞下單要10桶炸雞。（圖／翻攝自Facebook／爆Ｑ美式炸雞自強店）

▲炸雞店炸好的炸雞塊全都丟了。（圖／翻攝自Facebook／爆Ｑ美式炸雞自強店）

黃店長也說，這真的很可惡，經過熊貓一查，才知道訂餐人的帳號被盜用，連帶便當店及飲料店全部遭殃，還好其中木瓜牛奶店覺得訂單爆量，不太可信，還好沒有做，要不然損失恐怕就不是只有上萬元而已，不過很感謝熊貓願意吸收損失，更為這樣惡作劇的手法，感到非常的卑劣。

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