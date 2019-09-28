陳明文300萬「六疑點」　孫大千：恐成民進黨2020大選破口

▲民進黨立委陳明文委員。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨廉政委員會日前對立委陳明文高鐵遺失300萬定調為「尚難成案」，不過仍有許多媒體報導只像此案仍有許多疑點。對此，前立委孫大千認為，陳明文如果始終沒有辦法把話說清楚，講明白，那麼，「他極有可能成為民進黨2020年總統大選的破口。」

孫大千列出六個簡單的問題，質疑陳明文若回答不出來，誰又能相信這件事情沒有玄機呢？

第一，這300萬元究竟是從哪裡來的？陳明文的姪子是從事什麼工作？是否真的具備這樣的財力？

第二，這個帳戶是真的屬於陳明文的姪子？還是被他人借做人頭帳戶使用？

第三，既然是借貸，為什麼不用匯款？而要分次提領現金？身為立法委員，難道不清楚分次提領現金的方式，是在刻意的規避洗錢防制法嗎？

第四，為什麼從銀行提出現金後，要加工現鈔的捆錢方式？通常會移除每綑鈔票上紙質的綁鈔帶，是因為白色綑鈔帶上面的資訊會洩漏提領銀行，一個單純的借款，有必要這麼辛苦嗎？

第五，為了孩子創業，大費周章的借了300萬，為什麼還在失而復得之後，就不打算開店了呢？

第六，週刊所提到的，這一位原本想要先行把皮箱領走的矮胖男子究竟是誰？

民進黨廉政委員會25日晚間邀陳明文說明300萬遺失案，最後結果「尚難成案」，民進黨廉政委員會主任委員邱駿彥會後指出，日後若有發現新事證，不排除重新處理。

邱駿彥說，廉政會委員一致認為，依照現有的事證以及當事人的陳述，還尚未符合涉及洗錢防制或是財產來源不明，依照廉政條例的規定，「今天尚難成案，但是日後若有發現新事證，並不排除還會重新處理。」

►勝過高鐵撿到3百萬的快感